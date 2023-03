La Generalitat licita el nou passeig del port de Benicarló amb una inversió de 2,5 milions

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha tret a licitació la construcció del passeig per a vianants en el port de Benicarló. Aquesta transcorrerà per damunt de les casetes dels mariners i connectarà directament amb la platja del Morrongo, amb l'objectiu de guanyar nous espais per a la ciutadania.

Les obres, que tenen un import de licitació de 2.543.005,76 euros, comprenen la construcció d'un nou passeig que millorarà la façana del Port i l'adequació de les casetes que els mariners destinen a emmagatzemar ferramentes i aparells de pesca.

El passeig comptarà amb una rampa d'accés completament accessible, paviment uniforme, il·luminació, mobiliari urbà i pèrgoles que proporcionaran ombra al llarg de tot el passeig. Pel que fa a les casetes dels mariners, es renovaran per complet i se'ls dotarà d'una nova instal·lació elèctrica, enllumenat i tancaments metàl·lics.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, s'ha mostrat satisfeta per la licitació d'aquestes obres que, ha dit, “contribuiran a millorar molt la imatge del Port de Benicarló” i ha recordat que “el Port no només és una peça clau en el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat, sinó també un dels pilars de la nostra estratègia turística i, per tant, qualsevol actuació que supose una millora en el Port, repercuteix directament en la millora de la nostra destinació”.

L'alcaldessa ha agraït a la Conselleria l'agilitat a l'hora de licitar unes obres que la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, va anunciar el passat mes de novembre durant una visita a Benicarló i en la qual va anunciar també inversions a les platges de la Mar Xica i Surrac per import de més d'1,5 milions d'euros.

Una vegada adjudicades, les obres del nou passeig tindran un termini d'execució de 12 mesos.