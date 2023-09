El govern d'Elx impulsa una iniciativa per a mobilitzar la societat i demanar la tornada temporal de la Dama

L'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, ha anunciat que el seu govern impulsarà una iniciativa social “liderada pels il·licitans” per a reivindicar la tornada temporal de la Dama.

Ruz ha assenyalat que “es compleix una setmana de la reunió mantinguda a Madrid amb el Ministre de Cultura, Miquel Iceta, i la seua negativa política a l'exhibició temporal de la Dama a la nostra ciutat. La setmana passada els vam platejar la nostra visió de l'informe tècnic realitzat ex profeso per a negar la cessió. Un informe a mesura, i sense signar per cap tècnic”

“Com a primera mesura hem convocat un ple extraordinari divendres que ve, 15 de setembre, per a fixar la postura política de l'Ajuntament i dels partits que componen la corporació. I després avançarem en reunions i accions conjuntes amb col·lectius i societat civil per a continuar reclamant el que en dret creiem que ens pertany a tots els il·licitans”.

L'alcalde ha recordat que la Dama va estar a Elx entre el 16 de maig i l'1 de novembre de 2006, la Dama d'Elx va ser exposada en el Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE), sent aquesta la seua última visita a la nostra ciutat. Aquesta exhibició temporal de la Dama va tindre un notable impacte a Elx, comptant amb més de 380.000 visitants durant un període de només cinc mesos, que és un número superior a la mitjana de visitants que rep cada any el Museu Arqueològic Nacional. Cal destacar que més del 45% dels visitants van procedir de fora de la Comunitat Valenciana.

“Un impacte turístic i per tant econòmic, i per descomptat sentimental per als il·licitans. En aquella ocasió com també recordaren, va ser una decisió política de la Ministra socialista Carmen Calvo la que va permetre l'arribada de la Dama”.

Per a repetir una iniciativa similar es pretén impulsar aquest moviment social amb el ple del divendres que debatrà els següents punts: Expressar el rebuig a la decisió política del Ministre de Cultura de negar l'exhibició temporal de la Dama a Elx a la nostra ciutat. Sol·licitar al Ministre de Cultura la creació d'una Comissió Mixta Ajuntament d'Elx-Generalitat Valenciana-Ministeri de Cultura per a estudiar la viabilitat i condicions per a l'exhibició temporal de la Dama a Elx. I instar el Govern d'Espanya a la creació d'un Consorci, amb participació de l'Ajuntament d'Elx, que permeta impulsar i dotar d'un finançament estable a les investigacions i excavacions en el jaciment arqueològic de L'Alcúdia.

L'alcalde ha conclòs indicant que “per descomptat esperem, el suport de tots els partits polítics”.