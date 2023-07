El Govern destina 17,5 milions a la construcció de la xarxa ferroviària interior del port de Sagunt

El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha autoritzat la licitació d'un contracte per a la construcció de la xarxa ferroviària interior del Port de Sagunt, amb una inversió estimada de 17,5 milions d'euros (IVA no inclòs) i un termini d'execució d'11 mesos.

L'actuació, que comptarà amb Fons europeus CEF, inclou el disseny d'unes instal·lacions intermodals de mercaderies, amb una platja per a contenidors i una altra per a vehicles. La platja de contenidors disposarà d'una longitud útil de 750 metres, disposada en el sentit Sud-Nord, respectant la cuneta existent i possibilitant el futur desdoblament del vial d'accés a la zona sud del port de Sagunt.

Per a dur a terme el disseny de la platja de vehicles, s'han estudiat diferents variants, tenint en compte que hauran de ser capaces d'allotjar trens de 750 m de longitud i disposar d'un vial de servei a aquesta terminal que, a més, comunique la platja amb el moll.

Característiques de l'actuació

Per a fer aquests treballs, es contemplen actuacions com una superestructura de via. La tipologia de via emprada permet el trànsit vehicular en ample mixt, que possibilita circulacions en ample Internacional i en ample Ibèric.

Pel que fa als vials i urbanització, amb la finalitat de dotar d'un accés viari a la platja de vies de vehicles i l'adaptació dels vials existents a la nova situació projectada, es projecten viaris vehiculares perimetrals a la platja de vies, per a les maniobres de càrrega i descàrrega de vehicles als trens estacionats, únicament en la Terminal de Vehicles Sud 2. Un altre vial connectaria aquesta terminal amb la zona d'atracada del moll.