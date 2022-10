El Grup Socialista de Vilafamés amenaça amb passar-se al grup no adscrits si no es licita el centre mèdic

El Grup Socialista de l'Ajuntament de Vilafamés ha amenaçat amb passar-se al grup de no adscrits si el 31 d'octubre no es publica la licitació de la construcció del centre mèdic del municipi.

En un comunicat, s'aclareix que, encara que l'alcalde, Abel Ibáñez, no forma part del Grup Municipal Socialista, la decisió ha sigut presa de manera conjunta per part de tots els regidors socialistes.

Tal com expliquen els regidors socialista, des de juny de 2020, la Conselleria de Sanitat té la total disposició per a poder construir el consultori mèdic de Vilafamés. “Dos anys i quatre mesos després, entenem que ha transcorregut el temps suficient per a poder tindre resultats visibles d'aquesta infraestructura tan vital per al nostre veïnat, però desgraciadament no és així”, ha subratllat.

La construcció de l'edifici consta de dues etapes, la redacció d'un projecte i l'execució de les obres. “En tot aquest temps hem estat pressionant i preguntant de manera reiterada tant als responsables de l'execució d'aquesta infraestructures a València, com a membres orgànics del partit”, han afirmat els socialistes.

No obstant això, han assenyalat que durant les diferents comunicacions establides, la redacció del projecte s'ha anat dilatant “de manera notòria”. “Des que es va licitar al juliol de 2021, ens van dir que a l'inici de l'any ja estaria i es podria continuar amb la construcció. Això no s'ha complit”, han afegit.

Segons els regidors socialistes, en una reunió a València “es va prometre que al setembre el projecte estaria acabat i a l'octubre es licitaria la construcció”. “Per iniciativa de Conselleria mai ens han anomenat per a donar-nos cap novetat, hem sigut sempre nosaltres el que hem preguntat de forma continuada”, han lamentat.

“Falta de compromís”

Els socialistes han apuntat que el motiu que els ha fet anunciar que podrien passar-se al grup de no adscrits és “la falta de compromís i sensibilitat” que estan patint en la falta de respostes a les consultes fetes.

Així mateix, han explicat que, atés que falten pocs mesos per a esgotar la legislatura, una dimissió en bloc de tots els regidors de l'equip de govern “suposaria un greu problema per al funcionament de l'Ajuntament i repercutiria directament en tot el veïnat”, per la qual cosa han acordat renunciar a formar part del Grup Socialista i passar-se al grup de no adscrits si el 31 d'octubre la licitació de la construcció del consultori no es publica.

Per part seua, l'alcalde, el socialista Abel Ibáñez, ha explicat en xarxes socials que “no és gens fàcil com a alcalde d'un poble prendre una decisió d'aquest calat juntament amb l'equip de govern”, ja que, encara que no ha signat el comunicat, assegura que són els regidors del seu govern i tenen el seu suport.

“Tot té un límit i entre els quatre hem cregut que ja no ens valen ni les promeses ni les excuses. És hora ja de veure fets”, afig el primer edil, qui assegura que ha sigut molt l'esforç que s'ha fet des de l'equip de govern per a aconseguir un solar més gran i doblegar pràcticament la superfície prevista inicialment, i cedir la parcel·la a la Conselleria de Sanitat, “molt d'esforç per a un ajuntament com el nostre, esforç que no s'ha vist recompensat i que ens ha llastrat durant dues legislatures”.

“És molta la pressió que hi ha al poble i la crispació social, tot té un límit i no estem disposats a aguantar més enganys i llargues per part de la Conselleria”, afirma l'alcalde, qui espera que la Conselleria “reaccione” i complisca en els terminis que s'ha compromés, “encara que ja arriben tard”.

El Partit Popular de Vilafamés també ha exigit en un comunicat “celeritat” en la construcció del centre de salut “després de confirmar-se que el PSOE ha incomplit el seu compromís amb els veïns durant huit anys”. La portaveu del PP de Vilafamés, Marisa Torlà, ha afirmat que continuaran reivindicant una atenció sanitària de qualitat per als veïns “enfront dels incompliments i falses promeses del PSOE”.