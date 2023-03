Igualtat inverteix més de 700.000 euros per a obrir els primers punts d'atenció a persones majors en l'Alt Palància

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives invertirà més de 700.000 euros per a obrir dos punts d'atenció a persones majors a la comarca de l'Alt Palància com a extensions del centre de dia més pròxim.

En concret, un punt d'atenció estarà en la localitat de Teresa, amb una inversió de més de 545.000 euros, i un altre en la de Sot de Ferrer, amb 165.000 euros, inclosos tots dos en el Pla Convivint d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025.

La Generalitat assumeix el 100% del finançament per al funcionament d'aquest servei de proximitat en aquestes xicotetes poblacions de l'interior de la província de Castelló com, per exemple, la reforma dels edificis municipals en desús perquè siguen idonis, les obres, la direcció d'obra, l'avantprojecte, el projecte i fins i tot el propi equipament.

La directora general d'Infraestructures de Serveis Socials, María José Pérez, ha explicat que, amb aquests projectes, “el Pla Convivint impulsa la creació de recursos essencials en el món rural per a frenar la despoblació, garanteix la permanència en el territori de les persones majors i genera jaciments d'ocupació estable, ben remunerada i de qualitat, que ajuden a la repoblació d'algunes zones”.

Centre de dia més pròxim

Aquests punts d'atenció, que dependran del centre de dia més pròxim a les respectives poblacions, “permetran que les persones majors estiguen perfectament ateses, crearan nous llocs de treball especialitzats i garantiran l'arrelament de la població en el territori” ha assenyalat la directora general.

En aquest sentit, Pérez ha indicat que “davant la impossibilitat material de construir una residència en cada municipi, posem les mesures necessàries perquè les persones majors puguen continuar vivint a les seues cases amb la millor atenció possible a través d'aquests punts d'atenció en cada localitat, que desenvoluparan la seua activitat en coordinació amb els centres de dia més pròxims”.

La directora general ha destacat l'esforç “sense precedents” desenvolupat pel Consell per a consolidar el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i garantir “una estructura funcional, territorialment integrada, desplegada de llarg a llarg del nostre territori i pròxima a la ciutadania, que pose fi a la falta de recursos socials públics que durant anys ha arrossegat la Comunitat Valenciana”.

Servei de proximitat en l'àmbit rural

A través del Pla Convivint per primera vegada la província de Castelló comptarà amb un servei de proximitat en l'àmbit rural i d'interior, amb una xarxa de 14 punts d'atenció en xicotetes poblacions per a garantir la qualitat de vida de les persones majors en comarques amb risc extrem de despoblació, com els Ports-Maestrat, la Plana Alta-l'Alcalatén i la Plana Baixa-l’Alt Millars-l'Alt Palància.

En concret, les poblacions de Vistabella del Maestrat, Sant Jordi, Argeleta, Xóvar, Aiòder, la Pobla d'Arenós, Aín, Suera, Pina, Castellnou, Sot de Ferrer, Toràs, Teresa i Viver comptaran amb aquests punts d'atenció.

A més, el Pla Convivint, impulsat per la Generalitat, preveu triplicar la xifra actual de residències públiques de persones majors en situació de dependència a la província, amb un total de 34 actuacions i 77 milions d'euros d'inversió en diferents infraestructures socials per al col·lectiu.

La inversió a la província de Castelló a través del Pla Convivint 2021-2025 ascendeix als 279 milions d'euros per a reformar o posar en marxa un total de 100 instal·lacions de serveis socials i duplicar així el nombre de places públiques en centres de dia i centres residencials de persones majors o persones amb diversitat funcional.