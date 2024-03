Inaugurada la reurbanització del BIC del centre històric Teulada Gòtica Emmurallada

L'alcalde Teulada, Raúl Llobell, i el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, han inaugurat a la localitat de la Marina Alta les obres de reurbanització del carrer Colom, una actuació encaminada a rehabilitar aquesta via situada en el centre històric, recuperant espais per a ús públic i millorant la qualitat ambiental, la mobilitat i la seguretat per als vianants.

El projecte ha comptat amb un pressupost de 987.917 euros i ha sigut finançat en un 40% -390.000 euros- per la institució provincial, aportant la resta l'Ajuntament.

L'obra inaugurada s'ha executat al carrer Colm, situada dins del Bé d'Interés Cultural (BIC) ‘Teulada Gòtica Emmurallada’. L'objectiu ha sigut continuar amb la rehabilitació del centre històric, millorant la seguretat per als vianants i la mobilitat. D'aquesta manera, s'ha renovat el ferm i els acabats del vial i s'han plantejat solucions per als vianants en tota la superfície amb criteris i dissenys equivalents als realitzats als carrers limítrofs ja reformats anteriorment. “Hi ha hagut un respecte total a la idiosincràsia de la Teulada Gòtica en la rehabilitació integral del carrer Colón, que ara presenta una plataforma única, arbrat, mobiliari i un tractament en superfície molt bonic”, ha apuntat Pérez, qui ha felicitat l'alcalde per impulsar aquest projecte, que ha comportat també “molta faena en el subsol”.

En aquest sentit, ha explicat que s'han renovat i millorat les instal·lacions urbanes d'aigua potable i sanejament i s'ha procedit al soterrament d'enllumenat, electricitat i telefonia.