Investigat l'encarregat d'un camp de golf a Oriola per la tala il·legal de pins en el recinte

La Guàrdia Civil ha realitzat la inspecció en un terreny afectat per una tala il·legal, confrontant amb un camp de golf del terme municipal d'Oriola. S'ha investigat al responsable del camp de golf degut a una infracció administrativa per la tala il·legal dels pins i l'emmagatzematge de la fusta generada, atés que no posseïa cap mena d'autorització.

A la fi del mes de gener, el Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil, mitjançant l'avís d'un ciutadà, va tindre coneixement de la tala d'arbres. Immediatament, una patrulla de l'equip del SEPRONA (PACPRONA) d'Oriola es va traslladar al lloc i va corroborar les dades, localitzant un terreny afectat per la tala d'arbres de l'espècie pi mediterrani (Pinus helepensis), així com l'acumulació de tota la fusta generada per aquesta tala.

El terreny afectat d'al voltant de 200 metres quadrats i pròxim als dels paratges de la Serra Escalona i la Devesa de Campoamor, sent aquestes zones d'especial protecció, es trobava en part dins de les instal·lacions d'un camp de golf, per la qual cosa es van realitzar esbrinaments per a identificar al responsable de la tala.

El 10 de febrer en el lloc de la tala, continuant amb les investigacions, va ser identificat i localitzat l'encarregat del camp de golf, sol·licitant-li la documentació administrativa necessària per a la realització de la tala i acumulació de fusta, descobrint que no existia cap documentació.

A causa de la gravetat dels fets i al consegüent risc de malalties i incendi que poguera generar l'acumulació de la fusta sense control, els agents van donar coneixement a l'Ajuntament d'Oriola i a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.

Des de la Guàrdia Civil s'informa que la Llei 03/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, té per objecte l'establiment del règim legal especifique de les muntanyes o terrenys forestals radicats a la Comunitat Valenciana, catalogant aquest tipus de fets amb sancions econòmiques que podrien arribar fins a 1.000.000 euros.