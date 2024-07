Una jornada aborda a Gandia el paper del Corredor Mediterrani dins dels Corredors Transeuropeus

La Universitat d’Estiu de Gandia acollia aquest dimarts la jornada 'Els Corredors Transeuropeus a Espanya. Gandia i el corredor Mediterrani', un acte, que s'ha celebrat en Urbalab, i que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, juntament amb els comissionats del Govern Espanyol pel Corredor Mediterrani i Atlàntic, Josep Vicent Boira i José Antonio Sebastián, respectivament; a més ha congregat a representants de diversos àmbits empresarials i universitaris, així com a representants de col·lectius i agents socials de Gandia i regidors del consistori gandiense.

Durant la trobada l'alcalde de Gandia ha explicat la importància que té per a Gandia estar connectada al Corredor Mediterrani i l'estratègia que des del govern municipal s'està duent a terme per a garantir l'accés a aquesta important infraestructura.

Sobre el primer dels aspectes, l'alcalde ha destacat que la connexió suposarà un impuls per a l'activitat econòmica i la cohesió del territori, al mateix temps que millorarà la logística tant del transport de mercaderies com de passatgers, reafirmant d'aquesta manera el lideratge de Gandia a l'entorn de les Comarques Centrals Valencianes.

Quant a com es produirà aquesta connexió, la primera autoritat ha incidit en la importància de l'execució de la CV-60 per a connectar-la amb l'A7 i completar la xarxa auxiliar del corredor mediterrani; i a través de la CV-60 amb l'A 35 (l'Olleria a Madrid). Una altra part de la connexió es produirà per ferrocarril, per la qual cosa va incidir en el desdoblament íntegrament de la línia Gandia-València amb la finalitat de garantir la competitivitat. Totes dues infraestructures i altres necessàries per al desenvolupament futur de la ciutat es troben en el Protocol d'Infraestructures que es treballa des del govern local amb altres administracions superiors a fi d'accelerar la seua arribada.

Una vegada realitzada la connexió, Prieto ha destacat l'impacte positiu de la infraestructura en l'economia, ja que permetrà portar les mercaderies des de la Safor al centre d'Europa amb el que les empreses augmentarien la seua competitivitat al mateix temps que es faria utilitzant un mitjà molt més sostenible com és el tren.

Quant a la labor que s'està desenvolupant des del govern, l'alcalde ha destacat que s'està treballant amb administracions superiors i en col·laboració amb els agents socials la millora de les infraestructures que ens connecten amb el Corredor Mediterrani.

Després de finalitzar l'acte, José Manuel Prieto, ha destacat que Gandia té potencialitats per a ser infraestructura auxiliar del Corredor Mediterrani gràcies al port i a la connexió de carreteres que es millorarà gràcies al Protocol d'Infraestructures dissenyat des del govern municipal amb la finalitat de conjuminar esforços per a millorar la vertebració i la competitivitat de les empreses. “Gandia té reptes i estem diagnosticant els que hem d'afrontar. El Protocol té ja un cronograma, terminis d'execució i inversió i, cosa que és més important, el compromís de totes les administracions per a poder desplegar la connexió a la CV60 i a l'autopista”, ha declarat l'alcalde, qui ha afegit que la duplicació de la via ferroviària des de Cullera és imprescindible per a millorar en la competitivitat a l'hora d'atraure viatgers i transportar mercaderies.

“Hem d'aconseguir que les nostres empreses siguen més competitives, millorar en connexions i, en aquest sentit, el Corredor Mediterrani serà un impuls en tots aquests aspectes que ens donarà avantatges per a continuar consolidant-nos com a capital de les Comarques Centrals Valencianes”, ha finalitzat la primera autoritat municipal.

Per part seua, Josep Vicent Boira ha destacat que Gandia, la Safor i les Comarques Centrals “no poden viure d'esquena a un Corredor Mediterrani que suposarà una revolució en el transport de mercaderies i persones”, ha declarat el comissionat del Govern Espanyol pel Corredor Mediterrani qui s'ha reafirmat en la voluntat de col·laborar des de l'Oficina que dirigeix perquè Gandia tinga un enllaç amb aquesta important infraestructura.

Finalment, José Antonio Sebastián ha mostrat la seua satisfacció per participar en una jornada en la qual “hem pogut veure que els corredors Mediterrani i Atlàntic estan agermanats i comparteixen les mateixes necessitats de desenvolupament”. “Aquestes iniciatives són molt important perquè permeten conéixer la visió més enllà de l'àmbit públic i conéixer les necessitats que té els territoris”.