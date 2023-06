L'Ajuntament d'Alzira realitza un estudi en el que detecta 1.600 habitatges infrautilitzats

L'Ajuntament d'Alzira ha realitzat un diagnòstic del parc d'habitatge infrautilitzat existent a la ciutat i ha detectat fins a 1.600 immobles en aquesta situació. Es consideren vivendes infrautilitzades aquelles que no estan ocupades pels seus propietaris, però tampoc estan disponibles en el mercat de lloguer. Aquesta situació assenyalen que “s’agreuja per la condició estratègica d’Alzira que, com a capital de comarca, suposa un gran pol d’atracció per a nova població (temporal i permanent), així com la Universitat, que també porta associat cert nombre d’estudiants que habiten de forma temporal al municipi”.

L'estudi, que es considera “una primera etapa de futures actuacions”, ha estat realitzat per la Regidoria de Modernització d'Alzira, junt a l’àrea de serveis socials i l’Oficina comarcal d’habitatge i Xaloc Ribera Alta, amb el finançament de 29.000 euros atorgat per la Conselleria de Participació.

Des de l’Ajuntament d'Alzira s'afirma que es volen buscar solucions per a desbloquejar el problema d’accés a l’habitatge, a través de diferents fórmules d’actuació que mobilitzen el parc infrautilitzat d’habitatges, gran part d’ell fortament envellit, i també a través de fórmules per augmentar el parc públic. Per aconseguir-ho, s’ha començat pel primer pas, analitzant la situació actual. S’han entrevistat propietaris i persones que viuen en lloguer, per veure les dificultats a les que s’enfronten en el dia a dia, així com s’ha fet un anàlisi de dades per tal de reconèixer la quantitat d’habitatges potencialment infrautilitzats i un anàlisis de camp per vore les condicions en que es troba.

Dels 1.600 habitatges infrautilitzats es destaca que, en cas d'aconseguir que els propietaris se senten en seguretat per llogar la propietat, podrien donar vida a moltes famílies. Per això, des de l’Ajuntament es convida a les persones interessades en rebre informació sobre subvencions per a la rehabilitació d’habitatges, així com en persones interessades en treballar fórmules innovadores d’accés a l’habitatge, tant propietaris com inquilins, a que escriguen al correu de l’oficina d’habitatge de la mancomunitat: och@manra.org .

Durant el procés de definició de l’Agenda Urbana municipal 'Alzira, un riu de futur', en el que es van realitzar diverses activitats de participació ciutadana per detectar les principals problemàtiques a les que s’enfronta el nostre municipi, es va detectar la preocupació de la ciutadania pel poder accedir a un habitatge digne. “La nostra ciutadania, especialment alguns sectors, s’enfronta a una dificultosa cerca quan necessita llogar un habitatge, donat la poca oferta d’estos al mercat”.