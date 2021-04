L'Ajuntament d'Algemesí retira l'arma i obri expedient al cap de la Policia Local per vexacions a la seua dona, edil del PP

L'Ajuntament d'Algemesí ha retirat l'arma reglamentària i ha obert un expedient disciplinari al cap de la Policia Local després que la seua dona, edil del PP en el mateix consistori, l'haja denunciat per presumptes vexacions.

La dona va presentar la denúncia aquest dilluns després de mantindre una discussió amb el seu espòs. Va acudir a la comissaria i li va denunciar per suposades vexacions lleus. El cas acabarà en un judici ràpid. Aquest mateix dilluns se celebrava una reunió a l'Ajuntament per a abordar l'assumpte i s'ha decidit, com a mesura cautelar, retirar l'arma al comissari, ha pogut saber Europa Press.

Així mateix, l'alcaldessa del municipi, Marta Trenzano, signarà una provisió en l'Alcaldia perquè s'inicie un expedient disciplinari amb l'objectiu d'adoptar les mesures oportunes.