L'Ajuntament d'Elx impulsa un recurs contra el Pla Hidrològic del Tajo

L'Alcalde d'Elx, Carlos González, ha anunciat que ha donat instruccions al secretari general de l'Ajuntament per a impulsar accions legals per part municipal perquè es duga a terme un recurs contra el Pla Hidrològic del Tajo perquè “augmenta de manera desproporcionada el cabal ecològic passant de 6 a 8,5 metres cúbics per segon”.

“Vull posar de manifest l'oposició del Govern Municipal de l'Ajuntament d'Elx a aquest Pla Hidrològic perquè l'augment del cabal ecològic tindrà una repercussió molt negativa per al Transvasament i expressar el suport i la defensa a ultrança del que el Tajo-Segura suposa per a la província d'Alacant en general i en particular per al Camp d’Elx”.

Carlos González ha manifestat en successives ocasions que el Transvasament del Tajo és “imprescindible, irrenunciable i insubstituïble” i una garantia de supervivència del Camp d’Elx. “El transvasament és un motor de progrés i de creixement per a aquesta terra i el futur de la nostra agricultura”, ha assenyalat el regidor il·licità.