L’Ajuntament d'Elx realitzarà un inventari de façanes de rellevància històrica

L’alcalde d’Elx, Pablo Ruz, ha anunciat que l’àrea d’Urbanisme juntament amb Alcaldia realitzarà un inventari de façanes de rellevància històrica. “L’objectiu és la conservació del patrimoni i que davant qualsevol petició de llicència obra, puguem analitzar-la i no perdre façanes com va ocórrer amb la del carrer Alfons X El Savi, a l’entorn de l’hort del Cura”.

“Serem comprensius amb tots, però inflexibles al centre històric respecte a les demolicions i a l’eliminació del patrimoni històric i les façanes”, ha assegurat Ruz. “El patrimoni està per a conservar-se. No volem de nou la mateixa situació que a l’edifici de Regs El Progrés i per això hem d’estar damunt”. Aquest era el motiu, ha dit, de la “crítica realitzada en el seu moment per la lentitud en l’adjudicació del catàleg d’edificis protegits, a causa de dificultats amb el plec”.

D’aquesta manera ha apuntat que “serem preservadors del patrimoni urbà que tenim i impedirem que a Elx es derroque una sola façana més d’entitat, principalment al centre històric”.