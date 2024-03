L’Ajuntament d'Elx recepciona l’Hort del Xocolater per a obrir-lo a tota la ciutadania

L’alcalde d’Elx, Pablo Ruz, i el president de la Fundació Mediterráneo, Luis Boyer, han firmat un conveni per a la cessió d’ús temporal dels jardins de l’Hort del Xocolater i obrir-lo a la ciutadania per a la realització d’esdeveniments culturals o socials de caràcter públic organitzats directament per l’Ajuntament.

En l’actualitat, la Fundació Mediterráneo és propietària de l’Hort del Xocolater, un dels horts històrics de la ciutat, amb més 9.000 metres quadrats de superfície, i situat al costat del parc municipal i del Palau d’Altamira. “Amb aquesta cessió volem integrar l’hort al parc municipal i que el gaudisquen tots els il·licitans en la seua plenitud”, ha assenyalat Ruz.

La brigada de Parcs i Jardins començarà l’adequació de l’espai amb labors de manteniment del jardí, amb especial atenció a la cura de les palmeres, poda i reposició d’exemplars, millora del sistema de reg, camins o canvi de lluminàries. A més, s’incorporaran dos nous accessos per a la seua connexió física amb el Parc Municipal a l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu, que també serà rehabilitada i en la qual col·locaran la imatge de la Verge, obra de Sánchez Lozano dels anys 50.

“Incorporem patrimoni, embellim la ciutat i generem espais per a l’esplai i el turisme”, ha indicat l’alcalde, que ha assegurat que les portes d’accés sempre estaran obertes a excepció dels dies que la Fundació Mediterráneo realitze algun esdeveniment privat. En el conveni queda exclosa la casa situada a l’hort, encara que sí que es duran a terme tasques de millora de la jardineria al seu exterior.

La idea de l’Ajuntament és inaugurar aquest espai per a ús i gaudi dels il·licitans el pròxim 18 de maig, dia en què es commemora la declaració del Misteri d’Elx com a Patrimoni de la Humanitat, amb una gran festa en la qual participa la Capella i donar-li un caràcter extraordinari. “Aquest espai és d’una bellesa indescriptible i serà molt visitat”. El conveni tindrà una duració inicial de 3 anys, subjecte a pròrroga.

Ruz ha manifestat que “només han passat 41 dies des que vam proposar a la Fundació Mediterráneo la possibilitat d’obrir l’Hort del Xocolater a tot el poble d’Elx i ja s’ha materialitzat en la firma d’aquest conveni”. A més, ha recordat que aquest és el tercer conveni firmat amb entitats privades o publicoprivades en els últims 8 mesos després del de l’Associació de Famílies de Torrellano per a la construcció del centre social i el de l’ús de la casa de la Mare de Déu a l’hort de les Portes Encarnades“.