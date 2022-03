L'Ajuntament d'Onda preveu liquidar completament el seu deute abans del segon semestre de 2022

A partir del segon semestre d'enguany el deute de l'Ajuntament d'Onda serà zero i els comptes quedaran totalment sanejades. Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Carmina Ballester, després de desgranar el pla pressupostari i les noves inversions que el consistori aprovarà en el ple.

El govern municipal detalla que d'aquesta manera es liquidarà un deute que acumulava 2,6 milions d'euros a la fi de 2018, la qual cosa suposava que cada onder devia més de 100 euros de la seua butxaca als bancs. “A partir d'ara cada euro recaptat es podrà destinar íntegrament a noves inversions, a millorar la ciutat i els serveis que prestem als veïns, sense haver de retindre una part important a cobrir interessos”, assegura l'alcaldessa.

10,3 milions en inversions

A més en el ple es preveu que la corporació municipal també de llum verda a una modificació de crèdit amb la qual s'incorporaran els romanents restants del pressupost 2021 per a escometre noves inversions. Així, l'Ajuntament disposarà aquest any de 2.814.251 euros addicionals per a dur a terme actuacions d'Onda Bonica; el pla de millora de barris i accessibilitat; instal·lació de nou mobiliari urbà; més de mig milió per a continuar millorant els polígons per a sumar competitivitat a les nostres empreses; la remodelació de la plaça Corts Valencianes; canvi de lluminària a LED en noves zones de la ciutat; l'adquisició de nous sistemes de smart city; millora del patrimoni; la compra d'un elevador per al cementeri; o la renovació de les butaques del Teatre Mònaco.

Cal recordar que aquesta nova inversió se suma als 7,5 milions del pla inversor previst inicialment en el Pressupost, aconseguint una xifra rècord de 10,3 milions d'euros.

“El meu equip i jo no tenim un altre objectiu que, en aquest temps de pas que dediquem al servei públic, deixar a les generacions esdevenidores una terra millor de la que ens trobem. I des del sentit de la responsabilitat, continuarem treballant cada dia per ser més útils als onders”, ha concluído Carmina Ballester.