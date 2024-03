L'Ajuntament de Llíria posarà en marxa una experiència pilot de recollida de fem porta a porta

La Regidoria de Gestió Residus de l'Ajuntament de Llíria té previst iniciar, a partir de l'1 de maig, una experiència pilot per a la recollida de fem orgànic porta a porta. Este projecte tindrà una duració de 6 mesos i es prestarà gratuïtament a 70 habitatges de la urbanització Vall de Llíria, les primeres que s'inscriguen en esta iniciativa.

La regidora de l'Àrea, Mª Cruz García, ha explicat que “volem dur a terme esta experiència en una zona residencial per a valorar com funciona el servici d'arreplegada porta a porta de la fracció orgànica o bioresidu, i així estudiar la possible ampliació a altres parts de la població”.

D'esta manera, “l'Ajuntament de Llíria treballa en la millora contínua dels servicis municipals, amb el clar objectiu d'aconseguir una ciutat i urbanitzacions més netes, habitables i mediambientalment cada vegada més sostenibles”, ha afegit.

Amb este sistema de recollida, la separació dels residus es realitza en origen i consistix a entregar-los, en este cas la fracció orgànica, al servici municipal davant la porta de l'habitatge, en xicotets contenidors, segons el calendari setmanal establit.

“L'objectiu principal del projecte és reduir el volum general de residus produïts per a transformar-los posteriorment en compost. Totes les persones participants rebran al final del projecte el seu residu transformat, per a poder ser usat com a esmena de sòls o substrat per a plantes”, ha explicat Mª Cruz García.

L'Ajuntament de Llíria facilitarà, de manera gratuïta, a totes les persones interessades, els mitjans materials necessaris per a dur a terme esta experiència pilot i la formació necessària per a realitzar la separació, a través de sessions informatives.

Per a poder participar en el projecte serà necessari que es remeta la declaració responsable, que està disponible en la web municipal, a través del WhatsApp 647949692 o per correu electrònic a gestion.urbanismo@lliria.es.