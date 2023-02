L'Ajuntament de Morella s'ofereix als veïns venedors d'habitatges per a comprar-los i destinar-los a ús social

L’Ajuntament de Morella estudia acollir-se a un nou pla Recuperem Llars d’ajudes de la Generalitat Valenciana, el qual permet adquirir i reformar vivendes per a destinar-les a ús social. Així, el consistori pretén ampliar el parc de vivenda municipal. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb l’oficina Xaloc de vivenda a través del telèfon 670.09.04.83 o al correu electrònic oficinavivenda@morella.net.

Cal recordar que, en el primer procés es va projectar la rehabilitació l’antiga casa dels mestres de La Pobleta, la qual ja era de propietat municipal, i es va adquirir una vivenda del carrer El Sol a Morella. Pel que fa al carrer del Sol, s’ha adquirit una vivenda i en la seua rehabilitació es faran dos habitatges. Així, aquesta compta amb una ajuda de 144.017 euros tant per la compra com per la rehabilitació. La casa dels mestres de La Pobleta comptarà amb un pressupost de 53.985 euros per a la rehabilitació.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “gràcies a les ajudes de la Generalitat hem pogut adquirir una primera vivenda i anem a rehabilitar també una altra que ja era municipal a La Pobleta” i ha afegit que “el tema de la vivenda és prioritari i per això fem una nova crida, de manera que les persones interessades a vendre s’ha d’adreçar a l’oficina Xaloc de vivenda”. L’edil ha explicat que “obrim una nova convocatòria perquè les persones interessades en vendre vivendes, ens ho comunique i adherir-nos a les ajudes de Recuperem Llars per a esta finalitat”. Rhamsés ha comentat que “en l’anterior pla, es va adquirir una vivenda i rehabilitat una altra, de manera que cal continuar en esta línia”.