L'Ajuntament de Sagunt exigirà mesures compensatòries pel traçat de l'AVE que travessa la ciutat

Tot apunta a que el Ministeri de Transports s'ha decantat pel tram litoral per a la línia d'alta velocitat València-Castelló en lloc de l'alternativa el traçat de la qual discorria per l'interior. Esta decisió implicarà que esta línia de l'AVE travessarà el nucli històric de Sagunt per la zona de l'actual estació, per la qual cosa l'ajuntament ha manifestat que demanarà compensacions.

En este sentit, i respecte a eixa decisió, l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha declarat que: “La veritat és que totes dos alternatives tenien un impacte fort a la ciutat, com és habitual en estes grans infraestructures. I l'Ajuntament de Sagunt es va posicionar particularment en contra del traçat que passa per dins de la ciutat per entendre que el seu impacte era major relativament, sobretot respecte a la nostra ciutadania, el seu benestar, la quantitat de sorolls i vibracions generats... Ara que sembla que el Ministeri ha decidit passar per dins de la ciutat, el que exigirem, i no permetrem que no siga així, són mesures compensatòries, particularment amb el cobriment de les vies que venim plantejant i amb una nova estació que facilite la intermodalitat entre transports”.

Fa menys de dos anys, el 24 de novembre de 2021, el Ministeri va presentar als municipis afectats a l'Ajuntament de Sagunt l'estudi informatiu del nou eix nord-sud de la Xarxa Arterial Ferroviària de València i l'estudi informatiu de la línia d'alta velocitat València-Castelló elaborat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.