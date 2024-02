L'Ajuntament de Torrevella sol·licita un préstec de quasi 20 milions a 10 anys per a obres del 2024

L'Ajuntament de Torrevella ha tret a concurs un préstec, amb una duració de 10 anys, per import de 19.493.915 euros, per a finançar obres d'inversions del Pressupost General de 2024.

El regidor d'Economia i Hisenda, Domingo Paredes, informa que, “donada la incertesa econòmica actual, així com el canvi de tendència entre els tipus d'interés fixos i variables, l'Ajuntament ha optat per plantejar una oferta en la qual els bancs hagen de presentar una oferta de tipus fix i una altra de tipus variable per a veure quina d'elles interessa més a les arques municipals”.

Paredes assenyala que per a aquest préstec es convida a totes les entitats bancàries que tenen seu a Torrevella i, al seu torn, s'anuncia en la plataforma de contractació de l'Estat perquè totes les entitats a nivell nacional puguen presentar les seues ofertes.

L'edil ha assenyalat que s'inclou un període de carència d'un any en què l'Ajuntament no pagarà cap interés, i li permetrà utilitzar els romanents de la liquidació de 2023 o la futura liquidació de 2024. Finalment, l'Ajuntament es reserva l'opció d'amortitzar per complet i de forma anticipada el préstec sense cap cost per a les arques municipals.

Domingo Paredes assegura que la concertació d'aquest préstec s'utilitzarà al 100% per a l'execució d'obres, entre les quals es troben l'alberg d'animals (1.317.661 euros); el pavelló poliesportiu de La Mata (5.171.641 euros); o la repavimentació i reparació del Dic de Llevant (4.336.726 euros).