L'Ajuntament de Vila-real reclama l'eliminació de “l'empastre” de la passarel·la elevada de l'estació de tren

L'Ajuntament de Vila-real elevarà una denúncia davant l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per l'incompliment de la legislació que garanteix l'accessibilitat universal a les persones amb discapacitat i altres usuaris “pel deficient funcionament dels ascensors de l'estació de tren de Vila-real que gestionen Adif i Renfe”.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciat hui la seua decisió d'emprendre les accions necessàries per a solucionar definitivament la problemàtica de fallades als ascensors que comuniquen les andanes de l'estació mentre el consistori continua en la seua lluita per aconseguir que “el Govern d'Espanya elimine per fi l'empastre de la passarel·la elevada, que s'ha demostrat que no serveix, i construïsca un pas subterrani”.

En aquestes paraules s'ha pronunciat l'alcalde qui, després de la recent avaria dels ascensors de la passarel·la que comunica les andanes i davant el greu perjudici que suposa per a les persones amb mobilitat reduïda, ha donat ordre a les 7.00 hores al comissari principal cap de la Policia Local, José Ramón Nieto, perquè es personara una patrulla amb la finalitat de fer les comprovacions necessàries de la situació de tots els ascensors. Al mateix temps, l'alcalde ha ordenat al regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, que acompanyara als agents policials l'enginyer tècnic municipal responsable dels dos ascensors que manté l'Ajuntament i que permeten l'accessibilitat d'un costat a un altre de l'estació. A les 8.15 hores, s'ha rebut l'informe de comprovació en el qual es constata que els dos ascensors responsabilitat de l'Ajuntament de Vila-real estaven en correcte funcionament.

Respecte als dos ascensors responsabilitat d'Adif i Renfe, que permeten l'accés al transport públic ferroviari, l'informe conclou que l'ascensor situat en l'andana de la via amb sentit València sí que funciona; mentre que l'ascensor situat en l'andana de la via amb sentit Barcelona no funciona. En l'informe, els agents també recullen testimoniatge de responsables de l'estació que reconeixen que la incidència dels ascensors s'arrossega des del passat 4 d'agost.

A partir d'aquest informe, l'Alcaldia de l'Ajuntament està ja redactant un escrit de denúncia contra Renfe i Adif davant l'Oficina d'Atenció al Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 perquè òbriguen una investigació pels incompliments de l'empresa pública de la legislació en matèria d'accessibilitat universal i de respecte als drets de les persones amb discapacitat i altres usuaris del transport públic. La denúncia recollirà la possible vulneració d'articles del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; així com de la Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seues condicions d'exigència i aplicació.

Finalment, l'alcalde de Vila-real ha reiterat la necessitat que el Govern central “s'implique d'una vegada per sempre en el projecte de construcció del pas subterrani” i ha incidit en què l'equip de govern treballarà “amb més força que mai per a exigir el projecte com més prompte millor després de tot el que estem vivint i esperem que almenys es prenguen decisions amb agilitat perquè el que ara tenim, encara que siga un empastre, almenys funcione”.