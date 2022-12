L'Ajuntament de Vinaròs impulsa la recuperació de les pintures policromades en les façanes del centre històric

Segons els estudis realitzats, a Vinaròs es conserven 58 pintures policromades en les façanes dels edificis del centre històric, un patrimoni sols superat en tota Espanya per Toledo. Davant aquest tresor patrimonial el primer tinent d'alcalde i regidor de Patrimoni de Vinaròs, Marc Albella, s'ha reunit amb el subdirector general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, Antonio Bravo, per a avaluar possibles formes de finançament per a descobrir les pintures policromades de la façana de l'auditori municipal i dels edificis del centre històric.

El regidor ha insistit que cal traure a la llum aquest patrimoni únic per a garantir la seua preservació, al mateix temps que pot suposar un nou atractiu turístic per al municipi. Quant a l'auditori municipal, antic convent de Sant Agustí, ja s'han tret a la llum les pintures de la façana del carrer de Santa Rita i la intenció és actuar a la banda de la plaça de Sant Agustí per a descobrir les pintures policromades que també es conserven.

Segons comenta Albella cal estudiar possibles formes de finançament i ajudes per a descobrir les pintures policromades, especialment les que hi ha situades en les façanes privades, on també caldrà arribar a acords amb els propietaris per a executar els treballs.

Església arxiprestal

D'altra banda, durant la reunió també es va parlar dels treballs de conservació que es duen a terme a l'església arxiprestal i de la investigació sol·licitada per l'Ajuntament de Vinaròs per a determinar, si durant la primera intervenció de la Llum dels Imatges, va haver-hi mala praxi professional.

En aquest cas, el regidor agraïa la bona disposició de la Direcció General de Patrimoni que va assegurar que investigaria si realment es va produir algun tipus d'irregularitat en l'execució dels treballs per part de l'empresa que requerisquen la seua fiscalització i/o auditoria, considerant que s'ha posat en perill el patrimoni cultural valencià d'un temple monument historicoartístic nacional i catalogat com BIC.