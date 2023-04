L’Ajuntament de Xàtiva promou el respecte a la diversitat sexual amb el seu primer Pla LGTBI+

L'Ajuntament de Xàtiva ha iniciat l’elaboració del seu primer Pla LGTBI+ de la ciutadania, el qual reflexa el compromís institucional cap a l'assoliment d'una ciutat lliure de prejudicis que promou el respecte cap a la diversitat sexual, eradicant l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia.

Aquest Pla per eradicar la LGTBIfòbia naix conjuntament amb l'associació Arc de Sant Martí, la qual ha estat present des de l'inici del procés. Així, durant les properes setmanes es realitzarà una enquesta a la ciutadania, a peu de carrer, els resultats de la qual seran utilitzats per concretar possibles accions a desenvolupar en el futur pla.

Conjuntament amb la realització d'entrevistes en profunditat a membres del col·lectiu LGTBI, aquesta primera fase servirà a l'Ajuntament per establir un diagnòstic de la situació de les persones LGTBI+ de la ciutat. Posteriorment, es realitzarà una fase participativa, on es comptarà amb la presència d'agents socials i on es decidiran les accions que ha de contemplar el Pla.

Així, amb el I Pla LGTBI de la ciutadania, Xàtiva es col·loca a l'avantguarda pel que fa a la defensa del drets del col·lectiu LGTBI+, alineant-se amb la normativa més recent de caràcter estatal i autonòmic.