L'alcalde de Benidorm reconeix que pujarà l'IBI per a l'any vinent, però rebaixa el nivell previst

L'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha confirmat que el govern municipal augmentarà l'Impost sobre Béns immobles (IBI) per a 2024, encara que ha rebaixat el nivell previst que va ser criticat per l'oposició. Si en un primer moment es va filtrar una possible pujada del 0,667% actual a un màxim de l'1,153% (un increment del 72,86%), ara Pérez assegura que com a màxim arribarà al 0,825% (un augment del 23,69%, una tercera part de l'assenyalat).

Pérez ha fet l'anunci acompanyant-lo d'una crítica a l'anterior govern local socialista assegurant que l'increment “no anirà en cap cas més enllà del màxim del 0,825 que el PSOE va aprovar l'any 2012, quan travessàvem una crisi tremenda i quan a més es va produir la major retallada d'ajudes a les famílies i al teixit empresarial que s'ha fet en este Ajuntament”. Este topall que ha marcat l'alcalde es produeix després de l'alerta donada per l'oposició que va assenyalar un informe de tècnics, i també de la resposta de la pròpia edil d'Hisenda, Aida Mayor (PP) que no va negar la pujada i no va voler donar tampoc cap xifra concreta.

Esta pujada es presentarà en una moció en el pròxim ple municipal, i l'ha justificada afirmant que “el nostre país està ”travessant un moment complex, de molta incertesa i amb un increment brutal de la cistella de la compra, dels costos energètics o dels carburants“, que han provocat que l'IPC haja crescut fins al 21% en l'última dècada, una pujada que no obstant això ha sigut de les menors dins del context internacional.

Pérez ha continuat carregant contra l'oposició afirmant que “l'economia d'este Ajuntament està ara infinitament millor que quan assumim l'Alcaldia l'any 2015”, i afegia que “a un alcalde no se li pot dir que ha d'apagar la llum d'un carrer per a encendre la d'una altra, o les llums d'un col·legi o d'una altra instal·lació pública”. En este sentit, ha recordat que les arques municipals “han vingut assumint en tot este temps amb recursos propis estos i altres increments en els costos que llei fins hui ens permetia”, alguna cosa que “no té res a veure amb la solvència econòmica” del Consistori.