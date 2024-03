L'alcalde de Borriana es reuneix amb empresaris hotelers per a “despertar la indústria turística” en l'espai litoral de l'Arenal

El nou equip de govern de PP-Vox de Borriana projecta la urbanització de 240.000 metres quadrats de litoral en la zona de l'Arenal, un desenvolupament urbanístic focalitzat especialment de cara al turisme i pel qual ja s'han interessat empresaris hotelers, expliquen des de l'Ajuntament.

L'alcalde i regidor de Grans Projectes, Jorge Monferrer Daudí, explica que ha mantingut diverses reunions amb empresaris hotelers interessats pel futur desenvolupament de l'Arenal. Monferrer ha traslladat en les diverses reunions que l'equip de Govern està treballant per a tirar avant un projecte per a desenvolupar hotels i restaurants en una zona “exclusiva i privilegiada, en primera línia enfront de la mar, que comporte un equilibri entre el desenvolupament turístic que la ciutat necessita i la conservació de la riquesa mediambiental que suposa l'Arenal”. Assegura l'alcalde també que aquest espai disposarà de “un 90% de l'espai per a zones verdes i obertes al servei dels veïns, i una menor part, aproximadament el 10 per cent per a desenvolupament turístic”, ha valorat Monferrer.

Recentment l'ajuntament ha adjudicat l'assistència tècnica per a elaborar tota la documentació necessària que permetrà un nou desenvolupament urbanístic en la façana marítima del municipi, que requerirà de la Modificació Puntual n47 del PGOU. L'objecte de la contractació que ha tingut lloc fa a penes uns dies, és la tramitació, elaboració, gestió, seguiment i assessorament municipal en tots els tràmits legislatius i jurídics precisos per a la modificació puntual del Pla General de Borriana, en l'àmbit territorial de l'Arenal.

D'aquesta manera, l'executiu municipal afirma que “pretén desencallar un projecte que porta 50 anys paralitzat i que ha llastrat el creixement turístic de Borriana mentre altres municipis costaners de la província si han sabut aprofitar la indústria turística i els beneficis econòmics i laborals que ella suposa”. Conclou així que “aquest equip de Govern ha iniciat el compte arrere per a despertar la indústria turística d'un gegant adormit. Borriana ho té tot per a despertar i posar en valor les nostres privilegiades platges”, ha conclòs l'alcalde.