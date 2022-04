L'alcalde d'Elx rebutja la proposta de la Diputació de fer arribar el TRAM: “no és realista”

L'alcalde d'Elx, Carlos González (PSPV), ha assegurat que la idea plantejada recentment pel president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón (PP), de fer arribar el TRAM a Elx, és una proposta “no realista, fruit de la improvisació i realitzada sense haver fet cap mena d'anàlisi de la situació”.

L'edil il·licità ha recordat que Elx compta amb el ‘Pla Municipal d'Infraestructures Estratègiques per a la competitivitat i la sostenibilitat’, fruit del treball i del consens amb Consell Econòmic i Social de la ciutat, i en què es recull la modernització de la xarxa de rodalia Alacant-Elx-Múrcia i la seua connexió amb l'Aeroport i amb Elx Parc Empresarial.

“En aquesta ciutat hem fet un pla de mobilitat sostenible, d'altra banda, hi ha un pla de mobilitat metropolitana que ha sigut presentat fa només unes setmanes pel conseller de Mobilitat Sostenible i, a més, hem elaborat i consensuat amb el Consell Econòmic i social un pla d'infraestructures estratègiques que contempla les necessitats d'infraestructures del nostre municipi per a la dècada vinent que analitza, especialment, les infraestructures ferroviàries”, ha indicat González qui ha afegit que “en matèria d'infraestructures ferroviàries, fruit d'aqueix debat i del consens, és potenciar la xarxa de rodalia”.

“S'està plantejant dur a terme un projecte multimilionari quan, al mateix temps, hi ha una altra infraestructura com és la modernització de la rodalia en la qual s'està treballant, que dona resposta al mateix servei i que ha sigut analitzada i consensuada”, indica González.

Tal com ha argumentat el regidor, la idea és millorar la rodalia. “En el Pla d'Infraestructures Estratègiques i en el Pla de Mobilitat Sostenible de l'àrea metropolitana, es proposa una estació de rodalia en el node compost pel Parc Empresarial, Torrellano, IFA i l'aeroport. Apostem per la rodalia, per la connexió de l'estació de Matola amb el centre de la ciutat per rodalia; per la connexió amb el Parc Empresarial, IFA i l'aeroport. Tot això fruit d'una reflexió assossegada i realista i d'un debat amb el Consell Social reunit en ple”.

Des del punt de vista econòmic l'alcalde considera que la proposta de la Diputació “no sé si està correctament plantejada”. Tal com ha explicat “una ciutat quan es planteja el seu transport ha de fer una anàlisi global i crec que no és raonable apostar per dues infraestructures ferroviàries, no es pot apostar al mateix temps pel tramvia i per la rodalia per a anar al mateix lloc”.

González recorda que el Govern d'Espanya ja ha posat en marxa l'estudi informatiu per a la connexió de la xarxa de rodalia amb l'estació de l'AVE de Matola. També està en marxa l'estudi informatiu per a la connexió de la rodalia amb l'aeroport. “Estan obviant la realitat del treball que s'està fent en matèria d'infraestructures ferroviàries”.

“Quant a l'eficient assignació dels recursos públics, vull destacar que un quilòmetre de tramvia pot costar entre 13 i 15 milions d'euros. S'està plantejant fer una infraestructura de 25 quilòmetres que connecte la ciutat d'Elx amb la ciutat d'Alacant i les zones intermèdies. Es tracta d'un projecte multimilionari quan, al mateix temps, hi ha una altra infraestructura en la qual s'està treballant que dona resposta al mateix servei”, ha explicat el regidor.

Finalment, l'alcalde ha fet referència a una qüestió urbana. “Hi ha algú que està plantejant que una via del tren partisca la ciutat en dues per l'avinguda de la Llibertat i crec que, des del punt de vista urbà, no s'ha tingut en compte aquesta qüestió”.