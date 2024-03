L'alcalde de Gandia demana consensuar amb el Ministeri i la Generalitat la connexió fèrria amb Dénia

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha anunciat que l’Ajuntament ha remés una carta adreçada al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per tal de demanar una reunió conjunta amb els ajuntaments implicats per a impulsar dues infraestructures bàsiques per a millorar la connectivitat i la competitivitat dels territoris de la Safor i la Marina: el tramvia Gandia-Dénia i el Tren de la Costa. “Gandia no renuncia a res i aspira a tot en matèria d’infraestructures”, ha indicat Prieto.

Respecte al tramvia Gandia-Dénia, l’alcalde ha indicat que és “una proposta realista que sempre l’hem defensada des de l’inici, quan ens la va presentar el Govern del Botànic, perquè pensem que vertebrarà la Safor i la Marina, i donarà accés a serveis públics importants com és l’hospital comarcal”.

Prieto ha explicat els avantatges d’este projecte: “És una solució sostenible, en tant que facilita el desplaçament en recorreguts curts i evita l’ús del cotxe. De reduït impacte ambiental, ja que el tren pot funcionar a velocitat reduïda en els trams urbans sense provocar cap cicatriu en les poblacions. És un projecte estratègic en l’àmbit turístic, social i d’intercanvi cultural”.

Respecte al Tren de la Costa, “creiem que és necessari, però no tal com està plantejat ara el projecte”. L’alcalde ha recordat que l’Ajuntament va al·legar per dues vegades, en 2016 i 2018. “Vam demanar que es canviaren dos qüestions. No volem que l’estació de passatgers estiga fora del centre de la ciutat. I no volem que l’ample de via no siga el mateix en el tram des de Gandia fins a Benidorm que des de Benidorm fins a Alacant. En el primer tram, hi ha un ample de via convencional i en el segon, és una via més ràpida. I no volem que hi haja desavantatges competitius”.

Per això, l’alcalde ha demanat hui per carta al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que responga a les al·legacions que va presentar l’Ajuntament de Gandia al projecte del Tren de la Costa, per a continuar amb el següent tràmit que és la Declaració d’Impacte Ambiental.

Prieto ha expressat que aspira a un “acord entre totes les Administracions”, per això ha sol·licitat hui formalment al Ministeri i a la Generalitat una reunió entre les administracions implicades, “per coordinar solucions de mobilitat complementàries i vitals, les quals no poden esperar més anys ni més retards”.

Prieto, a més, ha anunciat que convocarà als alcaldes dels municipis afectats perquè, entre tots, “consensuem una estratègia per seguir reivindicant junts infraestructures de connexió entre la Safor i la Marina. Gandia té vocació d’exercir lideratge i capitalitat i, entre tots, seguirem defensant infraestructures per a vertebrar dos comarques vitals per a la Comunitat Valenciana i per a garantir la competitivitat futura de les empreses i els projectes de vida de la ciutadania”.

“Línia roja” per Sumar

Des de Sumar, el diputat de Gandia al Congrés, Nahuel González, ha arribat a manifestar aquest dijous que “la línia roja del nostre Grup Parlamentari en l'aprovació de qualsevol Pressupost General de l’Estat és solventar la connexió entre Gandia i Dénia”.

González ha lamentat que “la situació d'inestabilitat política puga bloquejar els pressupostos de 2024” i afirma que “des del Grup Parlamentari Plurinacional de Sumar i els partits que formem part com EUPV o Compromís estem treballant per a que aquest any hi haja pressupostos, ja que les necessitats de millores en rodalies i infraestructures valencianes són més urgents que mai. Però, siga quin siga l'any, ja siga enguany o el 2025, volem incloure el tren Gandia-Dénia als pressupostos, i esperem el vot favorable del PP i PSOE”.