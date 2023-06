L'alcalde de Gandia presenta el govern remodelat de PSPV i Compromís i ofereix delegacions al PP, però no a Vox

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha presentat aquest dimarts l'organització que el govern municipal tindrà per a aquesta legislatura conformat per PSPV i Compromís-Més Gandia. La primera autoritat municipal ha estat acompanyada per Alícia Izquierdo i Balbina Sendra, les regidores que seran les portaveus del govern.

Prieto ha explicat que aquest govern i la nova distribució tenen com a objectiu millorar en eficàcia, resolubilitat, agilitat, gestió i coordinació, i que se sustentarà sobre la base d'un acord de governabilitat que permeta que “la ciutat seguisca avançant, aconseguint inversions, generant oportunitats; i que ha de ser des d'un Govern ampli, però equilibrat als resultats”.

L'alcalde ha volgut agrair a Compromís-Més Gandia el suport a la investidura i l'ajuda per contribuir a la governabilitat de la ciutat amb un govern “per a tots, des d'un Govern fort i sòlid que assegure les majories en els assumptes importants perquè la ciutat seguisca avançant sempre, i perquè en un temps de dificultat siguem capaços d'articular majories importants per aprovar ordenances, pressupostos i mesures”.

Sobre l'acord de governabilitat, Prieto ho ha qualificat de programàtic i pragmàtic, ja que “servirà per a afrontar moments de dificultat, de canvis polítics i, per altra banda, permetrà aprovar Pressupostos cada any de legislatura, i per aprovar mesures, cada mesura de cada Plenari, Ordenances i normatives”.

L'alcalde ha avançat que només estiga constituït el nou govern proposarà pactes de ciutat sobre economia, infraestructures, habitatge o salut mental, i que ho farà des del Fòrum Econòmic i Social.

També ha incidit en el fet que durant aquesta setmana mantindrà un encontre amb el Partit Popular per tal d'oferir-los delegacions específiques i ha reafirmat que l'objectiu és aconseguir acords tan amplis com siga possible i descartat que aquest tipus d'acords es produïsquen “amb els grups extremistes”, en clara referència a l'extrema dreta de Vox, únic partit que queda al ple municipal.

Finalment, ha avançat que durant la primera Junta de Govern (prevista per a aquest dijous) es definiran les primeres accions programàtiques on s'abordaran mesures econòmiques, un Pla ambiciós d'habitatge, o de salut mental.

En les pròximes setmanes es reunirà el Fòrum Econòmic i Social i constituirem el Consell Social de la ciutat, per arbitrar, amb diàleg institucional i social, les noves mesures d'aquesta nova legislatura. “Cada temps té el seu repte i estem preparats. Per abordar els reptes i per obrir la millor etapa de la ciutat” ha finalitzat Prieto.