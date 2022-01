L'Alcúdia de Crespins torna a complir el pacte de govern i Compromís relleva al PSPV en l'alcaldia

Compromís torna a assolir l'alcaldia de l'Alcúdia de Crespins rellevant al PSPV en compliment del pacte de govern acordat en 2019. Es tracta del segon relleu produït en dues legislatures seguides i amb els mateixos protagonistes: Pepe Garrigós pren la vara de comandament de mans de Roberto Granero com ja va ocórrer en juny de 2017, per acabar la legislatura. Però a més es tracta del tercer relleu després del que ja es va produir en 2006, en aquell moment entre PSPV i Bloc.

Així Pepe Garrigós ja és alcalde de l'Alcúdia de Crespins després del ple celebrat aquest dissabte en què ha sigut investit com a primer edil després de que Roberto Granero presentara la seua renúncia al càrrec el passat dijous.

En les primeres paraules com a primer edil, Garrigós ha volgut agrair de tot cor el suport "de totes les persones que heu confiat en mi i que, amb generositat i responsabilitat, heu fet possible que, a hores d'ara, siga el vostre alcalde; l'alcalde de tots els alcudians i alcudianes". A més, s'ha dirigit a la seua família per reconéixer-los el seu suport i la seua ajuda incondicional "en aquest projecte de la meua vida".

A continuació, el nou alcalde ha recordat la situació de pandèmia que estem vivint amb unes paraules "per a l'ànim i el record de les famílies que han sofrit directament els seus efectes. En primer lloc, als més de 900 afectats per la pandèmia en l'Alcúdia de Crespins i a les 5 persones mortes a causa d'aquest mal, així com a totes aquelles que d'una forma o una altra han vist com canviaven les seues vides pels efectes econòmics i socials d'aquest maleït COVID".

Al seu discurs, Garrigós, ha afirmat que assumeix "amb decisió, valentia i responsabilitat, el repte de tornar a ser alcalde del meu poble gràcies al pacte de legislatura amb el PSOE, un pacte que ve funcionat amb molt diàleg, bon govern des de 2015 i que tindrà llarga vida en les pròximes legislatures".

També ha volgut confirmar que en l'Alcúdia de Crespins "continuarà el govern de coalició fent una altra manera de fer política. El govern aposta per la justícia social, per l'ajuda a qui vertaderament ho necessita, per no malbaratar els diners públics i per reactivar l'economia i fomentar l'ocupació".