L’Autoritat Portuària licita el Passeig Marítim de la part terrestre del Pantalà del port de Sagunt

L’Autoritat Portuària de València (APV) ha fet públic aquest dimecres l’inici del procés de licitació de la part terrestre del Pantalà. Aquesta licitació de la integració entre el port marítim i la ciutat comptarà amb un import de 5,7 milions d’euros (impostos inclosos).

Aquest projecte s’emmarca en el conveni subscrit per la APV amb l’Ajuntament de Sagunt, i com a part de les actuacions encaminades a promoure la integració port-ciutat es projecta la construcció d’un passeig marítim en la zona nord del port marítim de Sagunt que, donant continuïtat al passeig marítim del municipi, permeta l’ús ciutadà d’aquesta zona d’integració i en el futur, l’accés públic a la part marítima del nou pantalà.

Així, el projecte es desenvolupa sobre els terrenys ocupats per la part terrestre del pantalà actual per a crear un nou espai urbà que connecte el final de l’actual Travessia del Mediterrani amb l’arrancada del tram marítim del pantalà. Entre les característiques que contempla aquest projecte cal destacar que el nou passeig comptarà amb un carril bici ja que serà el punt de finalització de la via verda de Sierra Menera, la de major longitud d’Espanya.

El nou passeig es concep com un centre cultural, d’oci i d’activitat lúdica per als ciutadans, per la qual cosa s’han creat una sèrie d’àrees d’activitat que habiliten la realització de zones museístiques, de restauració, de jocs infantils, esportives, etc. En aquesta línia, una de les idees força del projecte és posar en valor el caràcter patrimonial i històric de l’entorn. Per a això, es concep el nou passeig com un espai que concilia l’oci amb un plantejament museístic sobre el pantalà i sobre el propi patrimoni industrial de Sagunt.

L’alcalde de Sagunt i membre del Consell d’Administració de la APV, Darío Moreno, ha indicat que es tracta de «una bona notícia que, després de totes les traves administratives, per fi aquesta licitació tire avant». En aquest sentit, ha remarcat que es tracta de la part terrestre i que falta encara la part marina, que comporta un impacte ambiental més alt i per tant porta un altre ritme, una mica més lent “però en qualsevol cas aquesta és una bona notícia que permetrà gaudir del pantalà terrestre, dignificant una part de la nostra història i alhora guanyant un espai per a la ciutadania. Esperem que les obres comencen en el menor temps possible, que la licitació vaja bé, i a partir d’ací que puguem comptar amb aquesta gran infraestructura per al municipi”.

Per part seua, el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, ha manifestat que “hui és un dia molt important per a Sagunt. Hem complit amb els compromisos adquirits; per tant, és un èxit de tots, un èxit de la força que té el consens. Hem demostrat que quan hi ha voluntat i sinceritat en el diàleg entre les parts s’aconsegueixen grans assoliments, en aquest cas per a la ciutat i per al port; és a dir, per a les persones. Per a la ciutadania. Des de l’Autoritat Portuària hem posat el millor dels nostres tècnics per a arribar al dia de hui. A partir d’ara entrarem en la recta final del procediment administratiu i en la supervisió tècnica del projecte; i estarem molt atents per a concloure un treball que serà motiu d’orgull dels saguntins i d’un port al qual li espera un gran i prometedor futur per davant”.

El projecte contempla solucions constructives amb diverses àrees com: Glorieta i entroncament amb el carrer Travessia del Mediterrani i Passeig Marítim; Escales d’accés i zona d’inici del passeig; Part central del passeig i espai d’activitats; Zona final del passeig i futur enllaç amb el pantalà; Zona d’interacció amb la platja; Zona del carril bici.

L’anunci s’ha publicat en la plataforma de contractació del sector públic i les ofertes podran presentar-se fins al 6 de juny de 2022. El termini d’execució de les obres serà de 12 mesos.

El projecte de remodelació de la zona nord del port marítim de Sagunt es desenvolupa en dues fases. D’una banda, es treballarà en la zona terrestre que connectarà amb el passeig de la zona nord amb l’objectiu d’abordar l’execució el més ràpid possible, i que és l’objecte de la licitació de hui. D’altra banda, la part marítima que precisarà, a causa del tractament de residus que es generarà, en trobar-se en aigües no interiors, d’una tramitació ambiental simplificada.