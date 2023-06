L'escissió del PP s'alçarà amb l'alcaldia de Calp amb els suports de PSPV i Compromís

El retorn de César Sánchez a Calp per a forçar la seua tornada a l'alcaldia després del seu pas pel Congrés com a diputat li ha costat al PP l'ajuntament de la ciutat de la Marina Alta. La imposició de Sánchez per art de la direcció del PPCV com a candidat va suposar un cisma en la formació local per desbancar a la que va ser la seua successora al capdavant del consistori, Ana Sala, i aqueix cisma va cristal·litzar en un nou partit, Somos Calpe, que ha aconseguit els suports dels partits de l'esquerra per a impedir que el PP torne a tindre l'alcaldia.

Ana Sala serà així reelegida com a alcaldessa (ja no pel PP) gràcies al pacte al qual han arribat primer amb el PSPV i després amb Compromís, que així superaran la candidatura de César Sánchez que va ser la més votada, però no ha aconseguit suficients suports. La confirmació s'ha realitzat a través d'un comunicat de la formació taronja titulat “Compromís tanca el pas al PP a Calp” en la qual anunciava el seu suport a Sala després d'haver tancat un “acord programàtic”. Continuen manifestant que l'acord “no serà un xec en blanc” i que s'ha consensuat un full de ruta de propostes de govern.

Després de les eleccions municipals el PP va tornar a repetir com a llista més votada però perdent un regidor i quedant-se amb 8, després d'aquesta va quedar Somos Calpe, l'escissió popular que, en funció del transvasament de regidors s'ha alimentat del PP, però en major mesura del PSPV (perd tres edils) i de Ciudadanos (perd els 2 que tenia). Amb aquest nou acord es posa fi així també a una etapa de 12 anys de govern del PP amb un canvi de color de govern, però no d'alcaldessa.