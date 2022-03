L’Espai Joan Fuster de Sueca inaugura una Aula Didàctica per a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys

L’Espai Joan Fuster de Sueca ha inaugurat la seua nova Aula Didàctica dirigida a l’alumnat d’entre 0 i 6 anys. A l’acte han assistit el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Vladimir Micó; la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego; la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; i el director de l’Espai Joan Fuster, Salvador Ortells. “El projecte de creació d’una aula didàctica específicament dissenyada per a estes edats, va nàixer fa aproximadament un any de la mà de la Conselleria i el CEFIRE Plurilingüisme, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca i l’Espai Joan Fuster. La intenció és acostar la figura de l’escriptor a totes les edats. Era una necessitat que ja va reivindicar l’anterior directora general d’Innovació, i amb la qual ja compten altres museus d’Europa”, ha assenyalat la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego.

El regidor de Cultura, Vladimir Micó, ha volgut agrair el treball realitzat per part de la Conselleria i el CEFIRE, així com de la direcció i el personal de l’Espai Joan Fuster. “Des de la Regidoria, sempre atendrem totes aquelles iniciatives provinents de diferents institucions que servisquen per a implementar el servei que ofereix l’Espai Joan Fuster. A través d’esta proposta que hui presentem, aconseguim abastar al públic de totes les edats amb un servei especialitzat, facilitant el gaudi de la visita a tots els membres de la família”. Vladimir Micó ha assenyalat també que la col·laboració de l’Ajuntament per a la realització d’este projecte ha sigut plena des del primer moment, “en este cas, hem sufragat el cost d’una de les zones en què es divideix l’Aula Didàctica, com així ens van sol·licitar. Estarem sempre al costat d’estes iniciatives perquè la nostra pretensió és millorar cada vegada més els serveis que s’ofereixen des de l’Espai Joan Fuster”.

L’Aula Didàctica dirigida a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys, comprén diverses zones en les quals els i les menors podran aprendre i gaudir. L’objectiu d’este espai, tal com afirmen les seues dissenyadores, “és donar visibilitat a la cultura de la infància, oferint una sèrie de propostes que responen a les diferents necessitats dels xiquets i xiquetes i al dret que tenen de disposar d’un espai de cultura”, en paraules de Teresa Añó (CEFIRE Plurilingüisme), i Celia Torres (Servei d’Ordenació Acadèmica de la Conselleria)