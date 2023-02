L'Hospital de Xàtiva assolirà quasi els 300 llits amb una inversió de 75 milions

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha presentat el Pla Director de reforma, adequació i ampliació de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xátiva, que preveu una inversió de més de 75 milions d’euros, la qual cosa permetrà augmentar la superfície del centre quasi en un 27% i aconseguir els 295 llits més d’hospitalització, així com nous espais assistencials.

Aquest pla director per a l’ampliació de l’Hospital de Xàtiva recull totes les actuacions que es duran a terme per a ampliar i reformar les actuals instal·lacions. En aquest sentit, contempla la construcció de nous edificis, la reforma de les instal·lacions ja existents i l’adequació dels espais a la normativa actualitzada.

Durant la presentació, el conseller de Sanitat ha assenyalat que “es tracta d’unes obres de gran envergadura, que es duran a terme de manera escalonada, i permetran dimensionar adequadament l’Hospital de Xàtiva per a donar resposta a les necessitats assistencials presents i futures de la ciutadania de Xàtiva”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “a més de l’ampliació de la capacitat en l’àrea d’hospitalització, una vegada es realitze la reforma, l’hospital comptarà amb 20 consultes externes més. A més, es potenciarà la cirurgia sense ingrés de curta estada i el servei de psiquiatria”.

10.682 metres quadrats més

L’objectiu després de les actuacions desenvolupades per fases és ampliar la superfície del centre en 10.682 metres quadrats més, de manera que l’Hospital de Xàtiva passarà de tindre 40.135 a 50.817 metres quadrats , per la qual cosa tindrà una major capacitat assistencial per a atendre la població. Les obres permetran disposar de 295 llits d’hospitalització en lloc de les 266 actuals.

D’una banda, es durà a terme la construcció de nous edificis, que acolliran laboratoris més moderns, el servei de rehabilitació amb un disseny més accessible i nous espais administratius.

A més, en l’actual edifici de l’Hospital de Xàtiva es durà a terme una reforma de 40.135 metres quadrats , la qual cosa permetrà entre altres aspectes que les consultes externes passen de les 78 actuals a 98 consultes. L’objectiu és habilitar les consultes externes perquè siguen més accessibles i humanitzades.

Així mateix, s’ampliarà el bloc quirúrgic, l’UCI, la UCSI i l’àrea d’Urgències i Curta Estada. Les obres contemplen la millora de l’accessibilitat i dels serveis d’hospitalització, així com actualitzar les instal·lacions de tots els serveis assistencials.

Tal com ha explicat el conseller “aquesta gran inversió és un cost que assumim convençuts de la necessitat de destinar tots els recursos necessaris per a garantir l’equitat en l’accés a uns serveis sanitaris de qualitat. La població de Xàtiva i de les comarques de l’àrea d’influència tenen el mateix dret a rebre una atenció sanitària de qualitat en unes infraestructures dignes que qualsevol altre ciutadà de la Comunitat Valenciana”

Nou Hospital de Dia Oncològic

D’altra banda, el conseller de Sanitat ha visitat el nou Hospital de Dia Oncològic de Xàtiva, la construcció del qual ha suposat una inversió de més de 1,2 milions d’euros i 400.000 euros per a dotar-ho del millor equipament.

Segons ha manifestat el conseller de Sanitat “la posada en marxa d’aquest servei assistencial millorarà de manera considerable l’atenció sanitària que reben els pacients oncològics, ja que compten en aquests moments amb espais més amplis, còmodes i humanitzats, que han sigut decorats per alumnes i alumnes de batxillerat artístic per a proporcionar un ambient més càlid i humà”.

El nou Hospital de Dia compta amb 6 consultes mèdiques i 1 d’infermeria, 2 habitacions individuals habilitades i equipades per a facilitar l’aïllament en cas de ser necessari. D’altra banda, compta amb una sala de tractaments dotada de 24 butaques per a tractament d’última generació i una àrea de tractament amb 8 llits. Així mateix, compta amb una àmplia sala d’espera amb recepció, control d’infermeria i una zona de preparació de tractaments.

D’altra banda, a més de les obres de l’espai, s’ha dut a terme una obra complementària d’obertura d’un accés amb doble porta automàtica independent des de l’exterior de l’edifici, que compta amb un accés directe des de l’àrea d’urgències generals, la qual cosa permet un ràpid trasllat d’aquells pacients que puguen necessitar-lo.

Es tracta d’un edifici de 839 metres quadrats en una única planta dotat de l’última tecnologia en eficiència energètica en il·luminació i climatització. A més, la climatització pot ser independent en cadascuna de les sales per a atendre les necessitats de cada pacient, i disposa d’il·luminació intel·ligent que automatitza la necessitat de llum.

El conseller de Sanitat ha assenyalat que “durant l’any passat el servei d’Oncologia de l’Hospital de Xàtiva va atendre 15.427 consultes, i la major part va requerir de tractaments que s’administren en el mateix hospital, en concret 6.847 tractaments administrats durant l’últim any. Tots aquests pacients, podran rebre una assistència de major qualitat gràcies a la posada en marxa d’aquest nou hospital de Dia d’Oncologia”.

Finalment, el titular de Sanitat ha volgut agrair a l’alumnat de l’IES Josep de Ribera la seua implicació en aquest projecte a través dels dibuixos murals que han instal·lat en l’entrada, l’hall, la recepció i sala d’espera de l’edifici. “La vostra aportació és molt important perquè gràcies a treballs com el que heu realitzat cada dia podem avançar en el compromís de comptar amb una sanitat més humana i més pròxima”.