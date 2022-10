Les inspeccions urbanístiques amb drons a Ontinyent aboquen a un pla de xoc per frenar la degradació del centre històric

L’Ajuntament d’Ontinyent ha posat en marxa un pla de xoc per frenar la degradació d’immobles al centre històric. Es tracta d’una acció que es va posar en marxa després de les intenses precipitacions de la passada primavera, que van accelerar el procés de degradació d’alguns d’estos immobles, i que ha servit per a que, de moment, es compte ja amb 70 ordres d’execució obertes a la ciutat principalment als barris de la Vila i Poble Nou.

El regidor de Patrimoni, Joan Sanchis, explicava que des de l’Ajuntament “va a seguir fent una revisió exhaustiva dels immobles en procés de degradació en estos barris, per al qual entre altres coses hem emprat els drons municipals per inspeccionar les cobertes en mal estat, ja que a més aquestes són un element clau al deteriorament dels habitatges. Comptem amb vàries desenes d’expedients oberts que van a anar augmentant notablement als propers mesos, al que requerim als propietaris que actuen i si no ho fan, actuarà l’Ajuntament subsidiàriament i els repercutirà a ells les despeses”.

Sanchis, qui acompanyava a l’alcalde Jorge Rodríguez en una visita aquest divendres La Vila junt amb representants de l’Associació Veïnal del barri, explicava que “serà un procés llarg el d’actuar en estes cases, ja que La Vila compta amb la màxima protecció i necessitem en moltes ocasions permisos de la Direcció General de Patrimoni per poder actuar, estimem que es poden perllongar entre 2 i 3 anys estes actuacions, que necessitaran a més una important injecció econòmica i de treball administratiu. És una tasca complexa però necessària i inevitable afrontar, i estem duent-la a terme amb les ferramentes que ens permet la llei”.

El regidor també explicava que l’Ajuntament va a seguir dotant de més recursos econòmics les partides pressupostàries per poder dur a terme aquestes accions, i feia una crida a les persones propietàries “per a que actuen, milloren l’estat dels habitatges o els posen en venda, perquè si no acompleixen amb les seues obligacions de manteniment esta inacció els va a resultar més cara quan es produïsca la degradació o ruïna dels immobles, perquè prompte o tard hauran de pagar els propietaris totes les despeses que es facen des de l’Ajuntament per resoldre estes situacions”, concloïa.