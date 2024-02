Les obres del nou IES Rei en Jaume d'Alzira començaran en aquest 2024

L’Ajuntament d’Alzira inicia la contractació de les obres del nou IES Rei en Jaume i una aula taller de Labora a Alzira, ambdós inclosos en el programa Edificant de la Conselleria d’Educació. A més, s’aprova la despesa de 14.420.236,44 euros per a cobrir l’import de les obres.

El projecte, inclou la demolició de l’edifici actual de l’Institut Rei en Jaume, mantenint l’edificació més pròxima al carrer d’O’Donell, on se situen l’actual secretaria i sala d’actes de l’institut, i la part que alberga les instal·lacions de la UNED. El projecte inclou també construir una aula-taller per a LABORA, sobre la base dels acords amb LABORA per a la cessió de part de la seua parcel·la a les dotacions docents que conformen la parcel·la d’implantació de l’institut.

S’ha projectat un únic edifici compacte amb un esquema de dos blocs i un pati central discontinu de nou metres d’ample. En el bloc est se situa l’aulari i els servicis connexos en tres altures i en el bloc oest els espais de gran capacitat i l’administració en una sola planta. El gimnàs s’ha integrat en l’edifici principal i s’ha dissenyat com a espai multidisciplinari, que servisca de gimnàs i alhora de sala d’actes o espai de reunions.

Només queden fora de l’edifici principal els espais no climatitzats corresponents a instal·lacions i magatzem forestal i el bloc de LABORA que se situa annex al SEPE. Cal destacar que la part de la parcel·la lliure d’edificació està molt poblada amb espècies arbòries grans i, en molts casos, de gran interés, per tant s’ha respectat al màxim la vegetació que hi ha, per això s’ha situat la nova edificació i les pistes esportives noves, en els espais sense arbratge.

Execució de l’obra: 30 mesos

S’ha establit un termini d’execució de les obres de 30 mesos des de l’endemà de l’acta de replanteig i inici de les obres. A més ha establit que l’execució de les obres siga compatible amb el normal desenvolupament de les classes i que no supose la reubicació de l’alumnat en barracons. Segons s’assenyala en la memòria del projecte, “hi ha la superfície suficient de pati-jardí perquè es puga fer la construcció i es continuen gaudint de pràcticament tot l’espai que disposen ara, tot i que s’instal·larà una tancat de protecció a més de la possibilitat d’accedir per dos carrers al recinte de l’obra, permet que es construïsca sencer el nou Institut, i en vacacions d’estiu assolar l’institut actual i fer la resta de la urbanització i les pistes esportives al mateix temps”.

El regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, ha destacat que “demà aprovarem en el ple l’inici definitiu de la construcció de les noves instal·lacions que substituiran les de l’actual edifici que daten de l’any 1963. Una molt bona notícia que arriba justament ara que també comença el projecte de rehabilitació de l’institut J. M. Parra. Donem així un impuls a la millora d’estes instal·lacions tan necessàries i reivindicades per les comunitats educatives d’estos dos centres i per tota la ciutat. Després de tant de temps, per fi comptarem amb unes instal·lacions dignes”.