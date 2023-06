El líder del PSPV de la Font de la Figuera cobrarà més que l'alcalde del PP dins del govern local després de no pactar amb Compromís

El PSPV amb quatre edils i Compromís amb dos sumen majoria absoluta a l'Ajuntament de la Font de la Figuera. Però la configuració definitiva del govern local mostra a un alcalde del PP i al PSPV amb dues tinences d'alcaldia, una d'elles més ben remunerada que l'assignació del propi alcalde popular.

Després de les eleccions municipals, es presagiaven unes dures negociacions de cara a la sessió d'investidura per les males relacions locals entre PSPV i Compromís. Però en funció del Pacte del Botànic reeditat des de València, s'establia que les forces signants de l'acord -PSPV, Compromís i EUPV- haurien de conformar govern d'esquerres en aquells consistoris on sumaren. No obstant això la falta d'entesa ha acabat amb el PP en l'alcaldia per haver sigut la llista més votada.

Dies després s'ha conegut que el PP ha repartit àrees de gestió per a tots els edils que conformen l'arc municipal -PP, PSPV, Compromís i Per la Font-, però els edils del PSPV han tingut una especial consideració, i més encara el número 3 de la llista municipal i secretari general local del PSPV, Mariano Férriz, que ha sigut nomenat tercer tinent d'alcalde i cobrarà més que el propi alcalde de la Font de la Figuera, Elio Cabanes (PP).

En xifres concretes els edils del PP, inclòs l'alcalde i la segona tinenta d'alcalde, cobraran 470 euros mensuals nets en concepte d'una dedicació parcial del 25%. Quant al PSPV els regidors, la primera tinenta d'alcalde (la que va ser la candidata socialista a l'alcaldia), i l'edil de Per la Font, rebran 400 euros per una dedicació parcial del 20%. I el tercer tinent d'alcalde (el secretari general local del PSPV) cobrarà 1.000 euros per una dedicació parcial del 50%. Queden fora de retribucions els dos edils de Compromís, entre ells el fins ara alcalde Vicent Muñoz malgrat gestionar també diverses àrees municipals.

Com a justificació a aquestes percepcions l'alcalde Cabanes ha afirmat que ha sigut cada regidor el que ha decidit individualment quina dedicació anava a tindre a l'ajuntament, i que el tercer tinent d'alcalde era el que més hores anava a dedicar. No obstant això l'alcalde ha matisat que ell encara li dedicarà més hores a l'ajuntament de les que marca la seua dedicació, però treballant “de manera altruista”.