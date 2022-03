La Línia 9 del TRAM d'Alacant arribarà a Dénia a la fi d'any

La Generalitat completarà enguany les actuacions necessàries per a recuperar per complet el servei ferroviari de la Línia 9 del TRAM d'Alacant entre finals del present any i principis del següent per a tornar a connectar la capital de la Marina Alta, amb Benidorm i Alacant. Així ho ha afirmat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant la seua visita a Dénia, després de comprovar les actuacions de tramviarització ja completades l’estiu passat a la ciutat i després de visitar els antics tallers de l'empresa pública, fonamentals en la recuperació del servei i que es puga avançar un any la seua posada en marxa. “El que hem aconseguit tècnicament és guanyar un any amb la reparació i ampliació d'aquests tallers, uns treballs que permetran avançar l'eixida del primer tren des de l'estació de Dénia”, ha declarat Arcadi España.

El conseller ha estat acompanyat per la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, per l'alcalde, Vicent Grimalt, i per altres regidors de la Corporació municipal.

La Generalitat treballa per a recuperar el servei ferroviari al més prompte possible i per a això licitarà les obres de remodelació dels antics tallers de l'estació de Dénia, amb la qual cosa disposarem de la infraestructura tècnica necessària per a tornar a posar en marxa la Línia 9 fins a Dénia”, ha explicat el conseller.

Com ha assegurat Arcadi España, “es tracta d'una intervenció fonamental per als veïns i veïnes de Dénia i de tota La Marina, ja que amb la Línia 9 de nou en funcionament es recuperarà un servei indispensable per a desplaçar-se de manera sostenible per motius laborals, administratius o de qualsevol altre tipus per la comarca”.

Taller de Dénia

L'actuació prevista en l'edifici del taller de Dénia està pressupostada en 700.000 euros i contempla les obres i treballs necessaris per a l'adequació de les instal·lacions, amb la finalitat que es puguen fer els treballs de revisió i manteniment dels nous trens duals que s'utilitzaran en la Línia 9 del TRAM d’Alacant.

Per a fer possible el servei previst per a finals d'any, els trens actuals de la línia circularan entre Benidorm i Teulada i, des d'aquesta estació, s'haurà de realitzar un transbord als nous trens duals electrodiésel que no suposarà temps addicional d'espera, per a acabar el recorregut i arribar a Dénia. Aquest transbord és imprescindible per a accedir a Dénia, el traçat de la qual ja està tramviaritzat. Actualment per aquest traçat no podrien circular els trens dièsel empleats en la primera part del recorregut degut a motius tècnics i d'accessibilitat.

Treballs de tramviarització

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana va completar el mes d'agost passat els treballs de tramviarització que, en coordinació amb l'ajuntament, han permés també condicionar dues noves parades al llarg del traçat tramviari que finalitza en l'estació de Dénia.

En aquest sentit, el conseller Arcadi España ha explicat que “amb aquesta actuació s'aconsegueix que una avinguda important per a la ciutat quede més ben integrada urbanísticament, acabant amb la divisió que suposava l'antic trenet en tallar Dénia, per la qual cosa la nova infraestructura també serà més amable”. Això s'aconsegueix actuant en l'avinguda de Joan Fuster, pel costat sud, gràcies a la transformació dels antics passos a nivell ferroviaris en encreuaments semafòrics.

L'alcalde, Vicent Grimalt, ha agraït a la conselleria tota la inversió realitzada per a tindre el tren en condicions, “la qual cosa és molt positiva per a Dénia”, ha destacat la importància de buidar l'avinguda de Joan Fuster, ronda sud de la ciutat, i s'ha felicitat perquè el termini perquè el TRAM opere fins a Dénia s'haja acurtat un any.