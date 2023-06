La línia de tren Xàtiva-Alcoi recupera les freqüències prèvies a la pandèmia, tres anys després

La línia de tren Xàtiva-Alcoi ha recuperat les freqüències prèvies a la pandèmia de la Covid-19, una normalitat que ha tardat més de 3 anys, més temps inclús que la declaració de la pròpia pandèmia. Concretament el que s'ha recuperat és el comboi de les vesprades entre setmana, segons explica el col·lectiu Salvem el Tren, qui, no obstant, manifestava que esperen un comunicat oficial de Renfe.

⚠️ATENCIÓ!

Ens acabem d’assabentar per una usuària a les XXSS que han recuperat el tren de vesprada entre setmana. Ens alegrem de la notícia, però estem a l’espera d’algun comunicat oficial.

Açò és una molleta de tot el pa que ens falta. Estarem a l’aguait de totes les novetats. pic.twitter.com/WwTjOy7qc1 — Salvem el tren Alcoi-València (@salvemeltren) 26 de junio de 2023

Davant aquesta recuperació la diputada provincial d'Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha valorat molt positivament la confirmació que Renfe haja recuperat des d’aquest dilluns 26 de juny la freqüència de trens existents de manera prèvia a març de 2020, tant d’anada com de tornada, tal com es pot confirmar a la seua web.

Enguix destacava que “després de reclamar-ho en múltiples ocasions, per fi es produeix un fet que és de justícia. Lamentem que hagen hagut de passar 3 anys, però és un fet molt positiu que esperem que vaja acompanyat quant abans d’altres accions d’impuls a aquest servei de transport tan important per a les nostres comarques”.

Cal recordar que la recuperació d’estes freqüències va estar reclamada formalment ja en desembre de 2020 per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, al responsable de Rodalies de Renfe a València, Juan Carlos Fulgencio, en un encontre al qual també va participar la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, donada la importància de la línia per al transport universitari.

També es reclamava aquest restabliment per part d’Ens Uneix a la diputació de València, primer per Joan Sanchis i després per Natàlia Enguix. L’última, el passat mes de març, quan Enguix portava a la sessió plenària una proposta a la qual es reclamava la recuperació d’estos horaris, així com la petició que mentre s’executen les obres de millora previstes a la línia (que suposaran una inversió de 150 milions) s’estudie la seua inclusió en el projecte “Serveis Ferroviaris de Proximitat; i que mentre s'executen estes obres de millora s'incorporen noves freqüències per a afavorir la seua utilització”.