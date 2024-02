Llíria aprova el Pla Director 2024-27 com a Ciutat Creativa de la Música per la UNESCO

El Consistori de Llíria ha donat llum verda al Pla Director i d'Acció “Llíria UNESCO City of Music” 2024-27. Este document, aprovat en el ple per unanimitat dels grups polítics, pretén traçar un itinerari d'actuacions per a desenvolupar en el pròxim quadrienni en favor de la música Al municipi.

Segons ha recordat el regidor de Ciutat Creativa UNESCO, Paco García, la localitat edetana “va ser designada Ciutat Creativa de la Xarxa UNESCO en la modalitat de Música l'any 2019, i, des d'eixe moment, ha desenvolupat tota una sèrie d'iniciatives encaminades a millorar i potenciar la internacionalització del seu element més preuat i diferenciador, la música”.

La Xarxa UNESCO es planteja com un compromís de col·laboració i desenvolupament d'aliances per a promoure la creativitat i les indústries culturals, compartir millors pràctiques entre els membres del sistema, reforçar la participació en la vida cultural i integrar la cultura en els seus plans de desenvolupament econòmic i social. Per això, en estar adherits a este gran teixit mundial, Llíria reconeix la seua responsabilitat amb l'intercanvi de bones pràctiques, la promoció de la creativitat i la integració de la cultura musical en els plans de desenvolupament urbà.

Per a això, ha apuntaT García, “l'Ajuntament ha elaborat una auditoria de gestió d'estos primers quatre anys (2019-23) dins de la Xarxa, en la qual destaca les principals iniciatives dutes a terme a través de la cooperació i intercanvis per a aconseguir els objectius plantejats, així com l'elaboració del nou Pla Director que servirà de base per al nou període que s'inicia ara en 2024”.

Accions del Pla Director

Les mesures que es recullen dins del Pla d'Acció per a ser desenvolupades fins al 2027 són sis, tres amb caràcter més local i tres d'abast internacional.

En el primer bloc, centrat en el local, s'aborda la música com un fòrum de foment de l'ocupació, així com la futura professionalització dels estudiants de la ciutat i dissenyar propostes turístiques en les quals la creativitat musical, juntament amb la gastronomia, les festes i el gran patrimoni de Llíria donen lloc a experiències úniques.

En el bloc internacional, es busca la promoció de festivals i trobades on s'intercanvien experiències musicals i professionals, que juntament amb les mobilitats educatives a través dels programes Erasmus i amb l'execució de projectes de cooperació, es creen sinergies amb altres països dels diferents continents i les seues cultures.