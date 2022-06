La Mancomunitat de l'Horta Sud mostra la seua oposició a l'ampliació de la pista de Silla i exigeix reunir-se amb el Ministeri

La Mancomunitat de l'Horta Sud sol·licitarà una reunió amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a transmetre-li l'oposició dels municipis afectats així com d'associacions comercials i industrials de la zona al projecte d'ampliació de la pista de Silla. Concretament, l'entitat ha organitzat aquest dimecres una reunió amb els col·lectius afectats a la qual també va acudir la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno.

El president de la Mancomunitat de l'Horta Sud José Francisco Cabanes ha transmés als participants en la reunió la informació sobre l'última modificació del projecte d'ampliació de la V-31 que, com a alcalde se Sedaví, li van transmetre divendres passat els tècnics de la demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana.

Tant els municipis, com els representants de les zones industrials i comercials de la zona, així com la Diputada de Mobilitat Dolors Gimeno van mostrar la seua oposició a aquestes modificacions i es van mostrar partidaris que la Mancomunitat “encapçale les reivindicacions sobre aquest tema”. En aquest sentit s'ha aprovat “sol·licitar una reunió directament amb el Ministeri per a poder fer arribar directament el malestar dels afectats”.

“No entenem que s'intente, segons diuen, solucionar punts de concentració d'accidents sense oferir-nos cap dada que els corrobore i només ens oferisquen una alternativa que ofega als municipis i impedeix l'accés a aquests”, ha afirmat Cabanes.

Il·luminació de la Pista de Silla

En la reunió en la Subdelegació del Govern, el president de la Mancomunitat de l'Horta Sud també va transmetre la reivindicació històrica de l'entitat i dels ajuntaments per al restabliment de la il·luminació de la Pista de Silla afectada per un robatori en 2013 i que es troba sense il·luminació des de llavors.

Els tècnics de la demarcació de Carreteres de l'Estat van transmetre que el projecte es troba encara en fase de supervisió per la Subdirecció General d'Explotació del Ministeri de Transports.