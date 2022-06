Manises renaturalitzarà el Parc Natural del Túria al seu pas pel municipi

Una nova intervenció al Parc Natural del Túria al seu pas per Manises permetrà renaturalitzar la totalitat d'aquest espai, segons ha avançat el director del Parc, Toni Ballester, en la reunió que ha mantingut amb l'alcalde de Manises, Jesús Borràs, i el regidor de Medi Ambient, Rafael Mercader.

Aquesta actuació, que començarà a l'octubre d'enguany, és finançada amb una ajuda europea i compta amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, mentre que l'Ajuntament s'encarrega de la difusió i conscienciació entre la població, i també de la conservació posterior d'aquesta zona protegida.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha manifestat que “estem molt contents pel fet que el treball de tants anys es plasma ara en la realitat i per fi Manises recupera el riu per a gaudir d'ell com es feia abans, al mateix temps que ens assegurem que podran fer-ho també les generacions futures”. “Agraïm especialment el treball tant de la direcció del Parc com de la Conselleria, que han permés dur a terme aquesta intervenció”, ha afegit el regidor.

En concret, els treballs es faran en la zona on encara no s'havia intervingut entre l'escala primera i la part fins al barri de Sant Francesc, i consisteixen a recuperar el bosc de ribera. Per a aconseguir-lo s'eliminen les canyes invasores (Arundo donax, originària d'Àsia) i després es cobreix la zona amb una tela de plàstic negre que s'engrapa al sòl, creant una catifa sintètica que dispara la temperatura en el substrat, de manera que abrasa i aniquila els rizomes.

Posteriorment, després d'uns 18 mesos des de la instal·lació d'aquesta tela, s'eliminen els residus i es planten espècies vegetals autòctones dels entorns fluvials. Pròximament es plantaran aquestes espècies en les zones on ja s'ha intervingut prèviament i ja s'han eliminat les canyes.