El Memorial Democràtic de Vila-real recorda a les víctimes del nazisme amb una intervenció de Paula Bonet

L'artista vila-realenca Paula Bonet, Premi 20 de Febrer de 2016 i Premi 9 d'Octubre de la Generalitat en 2018, entre d'altres premis i reconeixements, ha realitzat aquesta setmana una intervenció mural en una de les parets exteriors del jardí de la Casa de Polo. La intervenció, emmarcada en el Memorial Democràtic, ret homenatge als vila-realencs deportats als camps de concentració nazis i es completarà amb la col·locació dels taulells de la memòria amb els noms dels nou vila-realencs de Mathausen que va lliurar la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica el passat mes de novembre.

L'alcalde, José Benlloch, ha visitat l'artista en un moment de la seua intervenció a la Casa de Polo. “És un honor que una artista internacional del nivell i el talent de Paula Bonet col·labore amb la nostra ciutat en aquest projecte i que ho faça, a més, de manera desinteressada. Demostra així que, a més d'una excel·lent artista, és una vila-realenca que estima el nostre poble, sensible amb la nostra història i implicada amb la nostra ciutat”, assenyala Benlloch.

“Després de barallar diverses localitzacions i en col·laboració amb l'artista de la nostra ciutat Paula Bonet, a la qual agraïm la seua col·laboració des del primer moment, finalment s'ha decidit ubicar aquest mural per la memòria en una de les parets del pati del Museu de la Ciutat Casa de Polo, on també es va plantar l'any 2017 un exemplar de gingko biloba, considerada l'única espècie d'arbre supervivent als bombardejos nuclears i convertida en símbol de la pau”, assenyala la regidora de Cultura, Rosario Royo. Bonet ha recreat amb els seus trets característics la figura d'un dels “vila-realencs a l'infern nazi” que recull el llibre amb aquest títol, obra de José Albelda i editat per l'Ajuntament.

Els taulells i la intervenció de Bonet recordaran els nou vila-realencs que van patir l'horror del nazisme: Joaquín Salvo Bellmunt, Ramón Pastor Cubero, Pedro Cubedo Carda, Manuel Portas Marín, Joaquín Gil Arnau, José María Clemente Garcerán, Pascual Cabedo Llopis, Manuel Vagán Corbató i Faustino Losas Rontera.