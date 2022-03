El Ministeri dóna llum verda al Màster en Psicologia General Sanitària al Campus d’Ontinyent per al pròxim curs

El Ministeri d’Universitats, a través de l’Agència Nacional de l’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), ha donat llum verda a la implantació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de València (UV) al Campus d’Ontinyent. Aquesta confirmació ha permés que la Universitat de València haja obert el període del termini de preinscripcions per accedir a les 40 places que s’oferiran al Campus, per a les qual es podrà presentar sol·licituds fins el 15 de juny.

El President de la Fundació Universitària Campus d’Ontinyent i alcalde de la localitat, Jorge Rodríguez, destacava l’anunci com “una excel·lent notícia que arredoneix el treball fet als últims anys per ampliar les titulacions universitàries i millorar les infraestructures al Campus. Comptar amb un Màster oficial, d’aquells que habiliten per exercir una professió, ens obri la porta a acollir més alumnat i continuar ampliant l’oferta d’estudis superiors a la ciutat, en aquest cas en una branca vinculada a les Ciències de la Salut”, destacava. Jorge Rodríguez, tenia paraules d’agraïment “per a la Universitat de València i la seua rectora, Mavi Mestre, així com també per a Caixa Ontinyent, qui aporta al 50% junt a l’Ajuntament els fons necessaris per a poder implantar el Màster”, amb el qual la ciutat compta amb una oferta que ara inclou formació en 5 titulacions entre graus, postgraus, a més d’Unisocietat.

El regidor d’Educació, Óscar Borrell, posava de relleu la gran demanda d’aquest Màster, que a València va tenir a l’última edició més de 1.200 sol·licituds per a 80 places, a les que ara se sumaran altres 40 corresponents al curs 2022/23 a Ontinyent. El regidor també destacava la importància de comptar amb les instal·lacions adequades per oferir esta formació, “que obrirà noves possibilitats als professionals del sector en la zona, ja que caldrà personal per a la docència en estos grups”.

El Màster en Psicologia General Sanitària és un títol de caràcter professionalitzant per als llicenciats/graduats en Psicologia, que capacita per exercir la professió de “Psicòleg General Sanitari”. Segons l’últim Estudi d’Inserció Laboral (EIL) del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària elaborat per la Universitat de València, aquest Màster té una taxa d’activitat del 97’6%, d’ocupació del 82’5% i d’ocupació als 6 mesos del Màster del 84’4%.