El Ministeri de Transports posa en servei la humanització de la carretera N-340 al seu pas per Alcoi

Alcoi ja compta amb una travessia de la carretera N-340 al seu pas per la ciutat més humanitzada. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha posat en servei aquest tram després d'una inversió d'un milió d'euros.

Amb aquesta actuació es busca tant la reordenació del trànsit i la millora de la seguretat viària en el pas de la N-340 per Alcoi, com la descarbonització de la mobilitat urbana i la millora de la qualitat de l'aire a través de la potenciació dels trajectes no motoritzats.

L'actuació ha consistit en la construcció d'una glorieta en el punt quilomètric 797,250 de la citada via, convertint així la intersecció giratòria partida existent en una intersecció tancada. També s'ha dut a terme la reordenació d'accessos en la travessia i s'ha dotat a tot l'entorn de voreres d'un ample mínim de 1,80 metres.

Així mateix, s'ha inclòs un carril bici de 2 metres d'ample al llarg de 400 metres a l'entorn de la glorieta, quedant el projecte alineat d'aquesta manera amb l'Estratègia Estatal per la Bicicleta.