La moció de censura de Cortes de Pallás desallotja a l'alcalde socialista amb els vots dels ex de Compromís i del PP

Aquest migdia de dimarts s'ha celebrat enmig d'una palpable tensió el ple de la moció de censura que ha desallotjat a Fernando Navarro (PSPV-PSOE) de l'alcaldia de Cortes de Pallás.

El nou alcalde és David Herrera, ex regidor de Compromís, qui ha signat al costat d'un altre ex regidor del mateix partit una moció de censura al costat de dos regidors del PP. Herrera serà alcalde l'any vinent i mitjà i David Gras (PP) ho serà fins al final de la legislatura.

Fonts populars han assegurat que “la convivència amb el PSOE en el Govern era ja impossible, feien el que volien, no hi havia coordinació”. I és que es dóna la circumstància que fins fa unes setmanes el de Cortes de Pallás era el més semblant a un govern de concentració, ja que els 3 partits amb representació, PSPV-PSOE, PP i Compromís, dirigien regidories i tenien responsabilitat de govern; l'alcaldia corresponia al PSPV-PSOE que va ser la força més votada en 2019.

Les mateixes fonts populars asseguren que el treball amb els ex regidors de Compromís, que van demanar la baixa en el partit fa un mes per a poder signar la moció de censura sense que la direcció del partit poguera intervindre, “es fa en una sintonia total”, i reivindiquen que la política municipal d'un poble de menys de 1.000 habitants està molt allunyada de l'autonòmica o nacional on la ideologia preval.

El socialista Fernando Navarro ha estat secundat per la secretària general de la província, Mercedes Caballero, qui ha assegurat després del ple que “la moció no representa la voluntat dels veïns de Cortes de Pallás, expressada clarament en les urnes en les quals el PSPV-PSOE va ser la força més votada”.

Des del PP provincial no s'han pronunciat hui, encara que han “beneït” en les setmanes anteriors la moció de censura.