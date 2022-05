Moció de censura a Cs a Loriguilla: el PP desautoritza als seus regidors perquè voten a l'edil socialista que ja ha deixat el partit

Després de l'expulsió dels regidors socialistes del govern municipal de Loriguilla per part de l'alcalde Sergio Alfaro, de Ciudadanos, la situació s'ha convertit en una tempesta. Després d'aquesta mesura a un any de les eleccions locals, els regidors de l'oposició han presentat una moció de censura per a desbancar a Alfaro, però la intenció seria que els tres edils del PP votaren com a alcalde a l'edil socialista Carlos Rodado, i això també ha tingut conseqüències internes.

Aquest dimarts la direcció provincial del PP es mostrava contrària a la moció de censura. Així la directiva presidida per Vicente Mompó, ha advertit tant al president local del PP com a la seua executiva i els regidors que no tenen el seu suport i que “en el cas de contradir aquesta directriu s'estaria faltat a l'article 16 dels estatuts del Partit Popular, que podria comportar l'expulsió dels edils populars populars de Loriguilla i del president local”.

Però els regidors socialistes, Carlos Rodado i Manuel Cervera, han informat que ja s'han donat de baixa del partit així com dels seus càrrecs orgànics, abans de presentar la moció. Donada aquesta situació Rodat afirma que “el PSOE no està pactant amb el PP, ni al revés, l'assumpte és un altre bé diferent, encara que els partits malden per explicar el contrari en premsa”. Afig a més que “no és un tema de partits, sinó de decència democràtica. No és venjança, ni revengisme, és justícia i reparació. Gent que pensa diferent ha sigut capaç d'arribar a un consens unànime, qui no està capacitat per a governar no hauria de continuar fent-ho ni un minut més”.

L'alcaldable també reconeix que “ens hem vist en la necessitat de prioritzar els interessos del poble de Loriguilla i de les seues gents a nosaltres mateixos, i als del PSOE, abandonant voluntàriament el partit polític al qual hem pertangut des de sempre. Conclou el ja ex edil socialista afirmant que ”de prosperar la moció, se'm nomenarà alcalde de Loriguilla, càrrec que no hauria d'ostentar d'aquesta manera i que cediré gustós quan el moment el requerisca“.

“Pacte del rancor”

Ciutadans ha contestat a la moció de censura amb un comunicat oficial des de l'Ajuntament de Loriguilla. Així, en nom del govern municipal, s'ha rebutjat el que denominen “pacte del rancor”. Asseguren que és una moció de censura és un “contrasentit” i que està “promoguda per persones els únics interessos de les quals són personals, pretén convertir en alcalde al regidor del PSOE Carlos Rodado durant sis mesos i posteriorment a la germana de l'actual president del Partit Popular i exalcalde, Montserrat Cervera durant els últims 6 mesos de legislatura”.

Recorden que “a la nostra arribada al govern, ens trobem amb un deute heretat d'aproximadament 15 milions d'euros per part de l'actual president del Partit Popular i impulsor d'aquesta pacte anti natura Javier Cervera, germà de l'actual portaveu i virtual alcaldessa Montserrat Cervera en l'últim tram de la legislatura si finalment prospera la moció de censura presentada”.

Assenyalen que les persones que han signat la moció de censura “saben perfectament que no compten amb el suport dels seus respectius partits”, i que per tant “aquest pacte del rancor no respon a cap estratègia política sinó únicament a interessos personals enfront del Govern Municipal de la força més votada en les últimes eleccions municipals.