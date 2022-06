Morella podrà restaurar el seu patrimoni paleontològic en la localitat

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, junt a l’Ajuntament de Morella, posen en marxa un projecte de col·laboració que permetrà, per primera vegada, crear un equip de restauració especialitzat i dedicat als dinosaures en la nostra comarca.

Serà el proper 4 de juliol quan inicien el seu treball quatre restauradors i conservadors gràcies a la subvenció obtinguda per l’institut dins del programa europeu EPRIEX, gestionat per Labora, tal com han explicat en la visita Gema Contreras, Directora de l’IVC+r i l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés.

Davant d’aquesta interessant iniciativa, l’Ajuntament de Morella col·labora amb el projecte amb la cessió de l’antiga nau de les Calderes ubicada a la Fàbrica de Giner, lloc on ja es treballa actualment com a laboratori paleontològic, gràcies a la col·laboració amb l’empresa Vega del Moll. Allí, des de fa mesos, ja es realitzaven tasques de classificació i conservació que ara es veuran amplament augmentades amb les quatre noves incorporacions.

L’alcalde i la directora, junt a tècnics, han visitat el lloc per ultimar l’inici dels treballs i han pogut observar la gran quantitat de fòssils i els interessants estudis que ja hi ha en marxa.

S’espera que gràcies al treball de restauració i conservació, moltes de les peces estiguen en condicions òptimes per poder ser exposades i que este patrimoni, lluny d’estar emmagatzemat i no estudiat, com fins ara, tinga una important reperfusió, tant a nivell de treball científic com cultural i turístic pel públic general.

Varis són els pobles dels Ports que compten amb troballes de dinosaure i altres restes paleontològiques i, des d’aquests municipis, sempre s’ha reivindicat que puguen ser tractades per exposar-se i que posteriorment es queden a les localitats on han estat trobades per a l’enriquiment cultural i patrimonial de les mateixes, sense deixar de banda l’atractiu turístic que suposen per als municipis.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha volgut agrair ‘’la cooperació entre les institucions per fer realitat este projecte que portarà a quatre professionals ací a la nostra ciutat i sobre tot possibilitarà tindre un excel·lent patrimoni en condicions i convertir-lo en un motor d’estudi científic, així com cultural’’. A més, ha volgut recalcar que ‘’ comptar amb un equip d’estes característiques era molt necessari perquè moltes vegades s’oblida que Morella i la comarca dels Ports és un dels llocs amb uns jaciments i col·leccions de dinosaures més importants de tota Europa, com avui ens han recordat els experts’’.