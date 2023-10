Un nou camí ciclopedestre recorrerà el riu Palància al seu pas pel nucli urbà de Sagunt

L'Ajuntament de Sagunt està finalitzant un projecte d'un nou camí ciclopedestre al llit del riu Palància al seu pas pel nucli urbà de Sagunt.

Específicament es comprén en el tram comprès entre l'Assut ubicat davant de l'edifici Pedres Blaves (C/Gilet) i el pont de la carretera N-340 al final de l'av. Sants de la Pedra. Aquest tram abasta una longitud de gairebé 3 quilòmetres i presenta un amplària mitjana de 100 metres.

L'objectiu principal d'esta operació és la integració d'usos paisatgístics, ciclistes i de vianants al llit del riu Palància, al cor del nucli urbà de Sagunt, amb la finalitat de promoure una mobilitat sostenible, com ara caminar i utilitzar la bicicleta. A més, es vol realçar l'entorn natural i millorar la qualitat paisatgística i mediambiental de la zona.

Les actuacions previstes en aquest projecte inclouen, entre d'altres, la rehabilitació i ampliació dels recorreguts principals i secundaris; adequació dels accessos en rampa; instal·lació d'un nou accés de vianants al marge esquerre; regularització, estabilització i reforç del llit de la llera menor; l'eliminació de les zones d'asfalt i formigó recuperant així la vegetació i la neteja i el condicionament del llit-senda del riu al costat d'una acurada restauració paisatgística i mediambiental.

Per a la regidora delegada de l'EDUSI, Natalia Antonino, “des de l'Ajuntament s'està aprofitant l'oportunitat que suposa el cofinançament del Fons FEDER de la Unió Europea per a promoure una ciutat més verda, apostant per les energies renovables i la mobilitat sostenible”. A més, “este projecte implica continuar millorant la connexió entre diverses zones del municipi i la recuperació ambiental del nostre entorn”.

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Urbana, Javier Raro, ha posat èmfasi “en la necessitat de recuperar la ciutat per a les persones. El nostre objectiu és donar lloc a un municipi habitable, lliure d'emissions, en el qual prevalga la mobilitat sostenible i, especialment, la seguretat de les persones que es desplacen a peu o fent ús de vehicles no motoritzats”, ha explicat.

L'import total de l'operació és de 800.000 euros i compta amb una subvenció del 50% del cost total, finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Aquest projecte subratlla el compromís de l’Ajuntament de Sagunt amb la promoció d‘una mobilitat sostenible i la millora de l‘entorn mediambiental i paisatgístic de la localitat. La inversió en infraestructures adequades per caminar i la utilització de la bicicleta contribuirà a crear un Sagunt més sostenible i saludable.