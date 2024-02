Nova estació base de comunicacions digitals en l'Observatori del Caroig per a la lluita contra incendis

La Generalitat ha instal·lat una nova estació base de la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat (COMDES) a l’Observatori Forestal del Caroig, a Teresa de Cofrents, que facilitarà les tasques de prevenció i extinció d’incendis en una àrea de 7.500 hectàrees en assegurar les comunicacions i les labors dels efectius d’emergències i seguretat.

Esta instal·lació és la primera estació base de COMDES autoproveïda mitjançant energies renovables que la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), posa en funcionament en un observatori forestal.

La consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, ha explicat que la instal·lació d’esta nova estació base “ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, de la Conselleria de Justícia i Interior, amb la qual hui firmem un acord perquè esta siga la primera d’una sèrie d’instal·lacions de noves estacions de la xarxa en emplaçaments d’observatoris forestals”.

La finalitat d’esta iniciativa és dotar de cobertura zones rurals principalment amb massa forestal de manera que en el cas que s’hi produïsca un incendi els bombers i la resta d’equips que hi intervenen disposen d’un servici de comunicacions. A més, segons ha destacat Merino, l’estació base de l’Observatori Forestal del Caroig és “sostenible i respectuosa amb el medi ambient”.

Merino ha fet estes declaracions durant la inauguració del nou centre de telecomunicacions, a la qual també han assistit la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte, el director general de Prevenció d’Incendis Forestals, Francisco Aparisi i el gerent de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC), Juan Alegre.

La responsable de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha destacat que l’objectiu de l’acord de col·laboració firmat este dilluns és dotar de cobertura a zones rurals, principalment amb massa forestal, perquè, en el cas que s’hi produïsca un incendi o algun altre incident com un rescat, una inundació o un accident, entre altres emergències, els bombers i la resta d’efectius d’emergències i seguretat que intervenen en la gestió “disposen d’un servici robust de comunicacions digitals de manera ininterrompuda”.

La consellera de Justícia ha explicat que situar els centres de telecomunicacions de la xarxa COMDES en observatoris forestals “oferix molts avantatges a la Generalitat, ja que estan situats en punts elevats on s’optimitza la cobertura prestada i tenen ja camins d’accés, així com una certa infraestructura que facilita la instal·lació”.

A més, els observatoris es beneficien de disposar tant de subministrament elèctric com amb connectivitat de dades, ja que molts d’estos estan situats en zones on no hi ha cobertura de telefonia mòbil o esta cobertura és deficient.

Cobertura per a 7.500 hectàrees

L’objectiu del nou centre de telecomunicacions és cobrir la zona circumdant al cim Caroig, amb la finalitat de facilitar les tasques de prevenció i extinció d’incendis del Consorci Provincial de Bombers de València. La nova infraestructura s’ha situat en els terrenys de l’Observatori Forestal del Caroig, on s’ha construït una torre de comunicacions de 30 metres d’alt, en la qual s’han instal·lat les antenes per a poder donar cobertura a la major extensió de terreny possible des d’este punt.

La consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública ha explicat que la instal·lació d’un centre d’este tipus en el cim Caroche, a més de 1.100 metres d’altitud i on no arribava el subministrament elèctric perquè és una zona muntanyenca caracteritzada per la seua accidentada orografia i molt difícil accés, “ha exigit una solució que utilitza principalment energies renovables, mitjançant l’ús de panells solars”.

La solució sostenible consta de plaques fotovoltaiques que proporcionen una potència de 3.300 watts, suficient per a poder alimentar la instal·lació com si fora un habitatge normal, a més d’un grup electrogen de suport, que proporcionaria una potència addicional de 4.000 watts, en el cas que resultara necessari complementar el subministrament de la instal·lació fotovoltaica a causa d’una meteorologia desfavorable.

Merino ha destacat que la cobertura fins ara arribava a 2.500 hectàrees i, amb la nova estació, es cobrixen més de 7.500 hectàrees d’alt valor ecològic, en una àrea singular, tradicionalment aïllada, poc poblada i amb escassetat de servicis. “El nostre objectiu era salvar, de la millor manera per a l’entorn, les dificultats que comportaria una actuació en la zona per als equips d’emergències i seguretat”, ha ressaltat.

Connectivitat IP

La xarxa COMDES és una infraestructura de telecomunicacions que la Generalitat posa al servici de tots els municipis de la Comunitat Valenciana perquè puguen fer-ne ús, a través de les seues flotes d’emergències i seguretat. En este sentit, resulta fonamental per a coordinar les seues actuacions a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) de la Generalitat.

El director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte, ha destacat que esta iniciativa també ha permés “dotar l’Observatori Forestal del Caroig de connectivitat IP permanent, per a la seua comunicació amb la resta de seus de la Generalitat, amb més amplada de banda i sense dependència dels operadors de telefonia mòbil”.

García Duarte ha assegurat que, “per a major robustesa davant de fallades en la xarxa, la nova estació del Caroig s’integra en la xarxa COMDES per dos vies connectades, a través de dos radioenllaços als centres de telecomunicacions de la Generalitat situats a Millars i Cofrents. D’esta manera, si falla un enllaç per a comunicar amb la resta de la xarxa, assegurem un segon enllaç que facilite la coordinació dels operatius sobre el terreny”.

El director general d’Incendis Forestals, Francisco Aparisi, ha destacat la importància d’este acord i els beneficis que genera, “la xarxa de transmissió de dades permetrà que durant els incendis forestals rebem en temps real dades meteorològiques i imatges de les càmeres de vigilància que ajuden en gran manera als càlculs d’evolució d’incendis forestals. Estes dades permeten als mitjans d’extinció una actuació molt més eficaç”.

COMDES és una xarxa pública, operada i mantinguda per la Generalitat, independent de les xarxes comercials dels operadors privats de telecomunicacions, i dedicada en exclusiva a la provisió de servicis de comunicacions de missió crítica. La xarxa oferix cobertura en tota la Comunitat Valenciana i permet tant la comunicació entre flotes (policia local, bombers, protecció civil o atenció sanitària) com la comunicació privada entre efectius d’una determinada flota.