Obert el període d'exposició pública de les expropiacions del projecte renovació de la línia de tren entre Alcoi-Ontinyent

El procés que suposarà la renovació integral del traçat ferroviari de la línia Xàtiva-Alcoi segueix avant i ha fet un pas important amb la publicació de l'anunci d'ADIF pel qual se sotmet a informació pública a l'efecte de declaració de la necessitat d'ocupació el “Projecte Constructiu per a la renovació de via. Trajecte: Xàtiva-Alcoi. Tram: Ontinyent-Alcoi” en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del passat divendres 23 de desembre.

En compliment de la legislació vigent s'obri un període d'informació pública de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació del citat anunci, sobre la relació de béns i drets afectats per l'execució de les obres definides en el projecte de referència, a fi que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació que es publica en aquest anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.

Aquest projecte que propiciarà una inversió per valor de 150 milions es troba inclòs en el Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana. S'han redactat dos projectes de millora i modernització integral de via, corresponents als trams Xàtiva-Ontinyent i Ontinyent-Alcoi. Una vegada finalitze aquest procés d'informació pública de les expropiacions, després de la resolució d'al·legacions, l'aprovació dels projectes està planificada per al primer trimestre de 2023. Seguidament tindrà lloc la licitació. Encara que en principi, la previsió era licitar cadascun dels trams per separat, es va decidir fer-ho conjuntament perquè s'executen de manera simultània i amb una major agilitat. Una vegada adjudicades, el termini d'execució de les obres, que està previst donen principi en 2024, serà de 64 setmanes. Recordem que durant la primera quinzena de desembre va estar a exposició pública el tram Xàtiva-Ontinyent.

El projecte contempla la modernització de la via, així com altres actuacions en els túnels i en els passos a nivell. D'aquesta manera, s'eliminaran les restriccions de velocitat d'alguns trams, millorant així tant els temps de viatge com les freqüències.

“Ens trobem davant una inversió històrica per part del Govern d'Espanya i d'Adif, 150 milions d'euros que milloraran significativament les comunicacions a les nostres comarques i més si tenim en compte que Xàtiva es convertirà en un nus fonamental de connexió ferroviària amb Madrid, Barcelona i el sud d'Espanya, a través del Corredor Mediterrani i de l'Alta Velocitat. Aquesta millora és una oportunitat i una aposta per la vertebració del territori amb un procés complex que segueix el seu curs i està previst que s'aproven els projectes en el primer trimestre 2023 per a passar a la licitació conjunta”, ha explicat l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés.

Projecte de millora de la seguretat en execució

Recordem que ADIF està duent a terme les obres per a modernitzar les instal·lacions de seguretat en la línia Alcoi-Xàtiva. Aquesta actuació va ser adjudicada per 7 milions d'euros.

El projecte, inclòs en el Pla de Supressió del Bloqueig Telefònic d'ADIF, comprén la implantació del sistema denominat Bloqueig per Alliberament Automàtic en Via Única (BLAU), que permetrà, mitjançant moderns equips automàtics, augmentar de manera significativa les condicions de fiabilitat de les instal·lacions, així com incrementar la capacitat i regularitat de les circulacions, racionalitzant i optimitzant l'explotació ferroviària.

Entre els treballs que estan implementant, destaca la instal·lació de nous enclavaments electrònics (sistemes de gestió del trànsit) en les estacions d'Ontinyent i Alcoi que disposaran de sistemes videogràfics, que s'integraran en el Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de València, i s'adaptaran els equips existents a Xàtiva.