Ontinyent completa la restauració del Pont Vell del 1501 i el reobri al trànsit de vianants i bicicletes

Ontinyent ha reobert al trànsit de vianants i bicicletes l’emblemàtic Pont Vell, un destacat element patrimonial del municipi datat en 1501, que ha estat sotmés a una intensa actuació de restauració després de detectar-se en ell importants danys estructurals, a més dels problemes estètics que ja venia presentant.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, qui visitava el pont acompanyat dels regidors Natàlia Enguix, Óscar Borrell, Pablo Úbeda i Sayo Gandia, recordava que després d’una primera intervenció en 2019, es van unificar les tres fases restants del projecte encarregat a l'Institut de Restauració del Patrimoni i Grup d'Investigació sobre paisatge i arquitectura rural de la Universitat Politècnica de València, amb una inversió de prop de 600.000 euros finançada per l’Ajuntament i la Diputació de València. En paraules de l’alcalde, “és una obra que marca un abans i un després en la cura i posada en valor del nostre patrimoni, una actuació que a més ens permet potenciar l’atractiu turístic del pont i el seu entorn, que durant massa temps havia passat desapercebut en aquest sentit”, assenyalava.

Des de l’equip redactor del projecte de l’obra, Miguel del Rey, responsable del mateix junt a Antonio Gallud, qualificava el pont de “peça quasi única, és el millor pont al sud de València i presentava una gran necessitat d’intervenció”. Del Rey exposava que des de la cimentació fins l’estabilitat del pont totes les estructures estaven en mal estat, duent-se a terme injeccions de materials de major qualitat com fibra de carboni, ancorant-se els murs perimetrals, lligat dels arcs frontals dels murs entre si, “actuacions que no es veuen, ja que sembla que només s’haja netejat, però el treball estructural ha estat molt gran”, destacava. A més s’han Tret a la llum tant la base de la torre albarrana com els antics bancals d’horta adjacents que s’havien perdut, un tercer ull del pont i un tallamar. L’arquitecte destacava el bon treball dut a terme per l’empresa que ha executat les obres i per l’Ajuntament, al qual agraïa les facilitats per dur a terme de la millor manera una actuació “que era molt necessària”.