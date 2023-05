Ontinyent convoca una nova partida d'ajudes a la rehabilitació d’habitatges per valor de 400.000 euros

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciat una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges per valor de 400.000 euros. Es tracta d’una nova edició del pioner programa municipal 'Ontinyent Rehabilita', que tancarà el quadrienni 2019-2023 amb una inversió municipal de 2 milions d’euros i un impacte de 7’6 milions mobilitzats en rehabilitació.

Jorge Rodríguez presentava aquest divendres estes dades en una roda de premsa a la que assistia acompanyat dels regidors Óscar Borrell (Territori) i Pablo Úbeda (Promoció Econòmica), una compareixença a la qual el primer edil recordava que “tot i que les competències en matèria d’habitatge són autonòmiques, com a Govern des del primer moment vam tenir clar que era imprescindible actuar per millorar determinades zones, i per això vam crear esta línia específica, per afavorir canvis com el viscut al carrer Sant Antoni, per exemple, que ha estat objecte d’una forta inversió públic-privada”.

L’alcalde recordava que des de la posada en marxa de 'Ontinyent Rehabilita' en 2013 el programa ha anat ampliant-se, “i entre 2019 i 2022, ja acumulem 294 ajudes atorgades i una inversió municipal de 1’6 milions, que sumant la part privada ha suposat un impacte de 6’2 milions en rehabilitació. Gràcies a la gestió prudent i fruit de l’experiència d’aquest Govern, en 2022 vam tenir un superàvit en 2022 que ens permet sumar 400.000 euros més enguany a esta línia d’acció. El que ens permetrà arribar als 2 milions d’euros invertits en esta legislatura amb un impacte estimat acumulat de 7’6 milions d’euros. Són xifres de les que podem estar ben orgullosos, un camí en el que volem seguir avançant per donar més vida al centre històric”, assenyalava.

El regidor de Territori, Óscar Borrell, recordava que la dotació d’una partida elevada com la que suposa estos 400.000 euros “dona resposta una petició en aquest sentit del Consell Econòmic i Social”, i recordava que a aquest esforç per potenciar la rehabilitació “hem de sumar altres línies d’acció municipal, com les execucions subsidiàries, els programes Arrur i Arru o les rehabilitacions que executa de forma directa l’Ajuntament. S’està fent molta obra pública i privada, cal seguir invertint i lluitant per millorar el centre històric”, manifestava.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, recordava que estos 400.000 euros doblen la xifra total destinada al programa en l’edició anterior, i confirmava que, una volta publicada la convocatòria a la base nacional de subvencions, es preveu que aquesta setmana es publiquen les ajudes i puguen sol·licitar-se durant un mes. Quant al contingut de les bases, avançava que “seguiran el plantejament de les edicions anteriors, amb un màxim de 15.000 euros i fins a un 50% de subvenció sobre l’actuació que es faça, suposant un pas mes en l’aposta d’aquest govern per la rehabilitació, l’accessibilitat i l’eficiència energètica”, concloïa.